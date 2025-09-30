[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 내달 2일 오후 1시에 신도림테크노마트 11층 그랜드볼룸에서 제29회 노인의 날 기념행사를 개최한다고 밝혔다.

행사는 ▷식전 공연 ▷노인복지 유공 표창 수여 ▷어르신 대상 놀이(레크리에이션) ▷어르신 참여 공연 ▷축하공연 순으로 진행된다. 65세 이상 어르신 1000여명이 참여한다.

오후 1시 40분부터는 가수 김영남의 식전 공연이 시작된다. 오후 2시부터 타의 귀감이 되는 모범 어르신 16명, 노인복지 발전에 기여한 일반인 등 18명, 모범 경로당 29곳을 대상으로 유공 표창 수여식이 진행된다.

이어 온수어르신복지관 어르신들의 한국무용과 구로노인종합복지관 어르신들의 태권도 무대가 펼쳐진 뒤, 가수 윤수현의 축하공연으로 행사가 마무리될 예정이다.

구로구 관계자는 “어르신들께서 평생 가족과 사회를 위해 힘써주셔서 감사드린다”며, “앞으로도 어르신의 삶에 보답할 수 있는 다양한 정책을 이어가도록 노력하겠다”고 말했다.