색조 전문 플랫폼 ‘어바웃컬러(ABOUT COLOR)’가 글로벌 뷰티 소비자들을 위한 혁신적인 기능을 준비하며 주목받고 있다.

뷰티 인플루언서 해리와 마케터 김영훈 대표가 런칭한 어바웃컬러는 소비자들의 ‘실패하는 구매 경험’을 줄이기 위해 탄생했다. 셀럽의 메이크업 무드, 가공되지 않은 실물 발색, 그리고 제품의 장단점을 솔직하게 제공해 누구나 색조 화장품을 실패 없이 선택할 수 있도록 돕는다.

여기에 AI 기술 기반의 혁신 기능으로 콘텐츠 생산성을 혁신적으로 높였다. 에디터의 사용 경험을 입력하면 AI가 이를 바탕으로 매거진 기사, SNS 콘텐츠, SEO 최적화 포맷까지 자동으로 완성하는 자체 콘텐츠 제작 시스템을 도입해 콘텐츠 제작 속도를 10배 이상 단축했다. 이를 통해 다양한 뷰티 정보를 국내외 소비자들에게 신속하게 제공한다.

어바웃컬러는 여기서 한 단계 더 나아가 ‘AI 셀럽 무드 매칭 기능’을 선보일 계획이다. 이 기능은 사용자가 좋아하는 셀럽의 메이크업 무드를 선택하면, AI가 이를 분석해 유사한 컬러 제품을 자동으로 추천해 주는 서비스다. 단순히 발색과 리뷰를 넘어, 소비자가 선망하는 스타일과 실제 제품 선택을 연결해 주는 새로운 뷰티 경험을 제공하게 된다.

현재 한국어, 영어, 일본어 서비스를 지원하며 글로벌 K-뷰티 확장을 가속화하고 있는 가운데, AI 무드 매칭과 같은 차별화된 기능을 통해 전 세계 소비자들이 국내 색조 브랜드를 보다 쉽고 즐겁게 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

해리는 “어바웃컬러는 단순한 리뷰 플랫폼이 아니라, 색조 탐색 경험 자체를 혁신하는 서비스”라며 “AI 무드 매칭 기능을 통해 소비자들이 좋아하는 셀럽의 무드를 직접 경험하고, 실패 없는 구매를 할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.