코스맥스바이오 ‘듀얼팩’…습기 차단해 정제 보존성도 높여

코스맥스바이오가 액상과 정제를 한번에 섭취할 수 있게 하는 이중제형 용기 ‘듀얼팩’(사진)을 개발했다고 30일 밝혔다.

건강기능식품 ODM(연구개발·생산) 사업을 하는 이 회사는 듀얼팩 개발을 위해 용기 전문기업과 독점 공급계약을 체결하고, 주요 고객사용 제품을 준비 중이다. 건기식 시장에서 이중제형이 대세로 자리잡아 용기 개선의 필요성이 컸다.

듀얼팩은 손에 따로 덜어내어 섭취하던 기존 이중제형 용기의 불편함을 해결한 용기다. 뚜껑을 열면 정제, 액상 부분이 동시에 열려 한 번에 섭취할 수 있게 한다. 유사용기 대비 보존성이 뛰어나다는 특징도 있다. 뚜껑을 열기 전까지는 정제·액상 부분이 분리·밀폐돼 있어 장기간 보존해도 액상 습기로 인한 정제 변질을 막을 수 있다고 한다.

코스맥스바이오는 “이중제형은 물 없이 간편하게 건기식을 섭취할 수 있게 해 종합비타민과 숙취해소제 시장에서 인기를 끌고 있다. 듀얼팩은 섭취 편의성과 제품 안정성을 동시에 확보해 호응이 기대된다”고 했다.