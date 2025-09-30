[헤럴드경제=고승희 기자] 벌써 7주째다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 여전히 1위 자리를 지키고 있다.

29일(현지시간) 빌보드에 따르면 애니메이션 속 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’이 전주에 이어 1위에 올랐다.

지난 7월 이 차트에 진입한 이후 이번이 통산 7주째 ‘핫100’ 정상이다. ‘골든’은 현재 14주째 ‘핫100’에 진입 중이다.

빌보드 ‘핫 100’은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 집계한다.

‘골든’은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 5% 증가한 3380만 스트리밍, 라디오 방송 점수는 11% 상승한 3390만, 판매량은 2% 증가한 8000으로 각각 기록했다. ‘스트리밍 송’ 차트에서 10주째 1위를 차지했고, ‘라디오 송’ 차트 9위, ‘디지털 송 세일즈’ 차트 2위를 기록했다”고 설명했다.

‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 ‘소다 팝’(Soda Pop)이 3위, ‘유어 아이돌’이 5위에 올라 총 3곡이 ‘톱 5’에 진입했다.

그런가 하면 블랙핑크의 ‘뛰어(JUMP)’는‘핫100’ 95위에 올랐다. 이 곡 역시 지난 7월 11일 발매 이후 10주 연속 차트에 이름을 올리는 중이다. 이 차트에 28위로 데뷔한 ‘뛰어’는 팀 발매곡 통산 10번째 차트인으로 K-팝 여성 아티스트 최다 신기록을 세웠다. 이 곡은 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S)’에서도 10주간 자리를 지키고 있다.