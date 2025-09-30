[헤럴드경제=민성기 기자] 중국에서 한 여성이 산책 중 깊은 우물에 추락했지만, 벽의 돌 틈을 붙잡고 54시간을 버티며 극적으로 구조됐다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 13일 푸젠성 취안저우에서 A씨(48)가 숲길을 걷다 깊은 우물에 추락했다고 28일 보도했다.

A씨는 취안저우 숲속을 산책하던 중 갑자기 깊은 우물 속으로 떨어졌다.

가족은 곧바로 그의 실종을 알아차렸고, 처음 수색에서 아무런 단서를 찾지 못하자 다음 날인 14일 실종 신고를 접수했다.

본격적인 구조 작업은 15일 아침부터 시작됐다. A씨의 아들은 모든 방법을 동원했지만 어머니를 찾지 못하자 긴급구조센터에 도움을 요청했다.

구조대원 10명으로 구성된 팀은 열화상 드론을 장착하고 철저한 수색 작업에 나섰다.

구조대원들은 같은 날 오후 1시45분께 풀숲에 가려진 우물 속에서 희미한 구조 요청 소리를 듣고 A씨를 발견했다.

발견 당시 A씨는 물에 잠긴 채 우물 벽 틈을 붙잡고 있었으며, 스스로 돌을 파내 임시 발판을 만들어 2박 3일을 버텼다.

그는 “모기떼와 뱀에 시달렸다”며 “포기하고 싶을 때마다 노부모와 대학에 갓 입학한 딸을 떠올리며 버텼다”고 당시 상황을 회상했다.

A씨는 구조 직후 병원으로 옮겨졌으며, 검사 결과 갈비뼈 2개 골절과 경미한 기흉 증세가 확인됐다. 또한 장시간 벽을 붙잡고 있던 탓에 손에 심각한 상처가 생긴 상태였다.

현재는 치료를 받고 안정적으로 회복하고 있다.

의료진은 A씨의 현재 상태가 안정적이며, 수일간 관찰 후 완치될 것으로 보고 있다.