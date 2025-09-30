불꽃축제 뒤 여의도 일대 정화 계열사도 ‘새단장 주간’에 적극 참여

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB금융지주가 지난 29일 여의도 한강공원 일대에서 ‘임직원 플로깅 데이’를 실시했다고 30일 밝혔다.

창립 17주년과 ‘대한민국 새단장 주간’을 맞아 진행된 이번 캠페인은 주말 불꽃축제 직후 방문객이 몰린 여의도 일대를 중심으로 진행됐다. 임직원 50여명이 출근 전 짧은 시간을 활용해 거리를 걸으며 쓰레기를 수거했다.

KB금융은 직원들의 몸과 마음 건강을 적극적으로 케어하기 위해 ‘임직원 걷기 챌린지’ 등 일상 속 건강경영 프로그램을 꾸준히 운영하고 있다.

또 KB금융은 추석과 국제적 행사인 APEC 정상회의를 앞두고 생활터전을 깨끗하게 가꾸기 위해 추진되는 ‘대한민국 새단장 주간’에도 적극 동참한다.

이날 진행된 KB금융지주의 캠페인 활동에 이어 그룹 내 11개 계열사도 10월 1일까지 각사별 본사 건물과 인근 공공구역에서 환경 정화 활동을 진행할 예정이다.

KB금융 관계자는 “이번 캠페인은 임직원의 건강 증진과 더불어 기업이 사회적 요구에 응답하며 구체적 행동으로 실천하는 사례를 보여드리고자 마련됐다”며 “더욱 적극적인 사회공헌활동을 통해 많은 분들에게 희망을 전달하는 불씨가 될 것”이라고 말했다.