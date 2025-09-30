‘AX 페어 2025’서 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’ 공개 에이전틱웍스로 구축한 VoC 분석·인사특화 서비스도 소개

[헤럴드경제=박혜림 기자] AX전문기업 LG CNS가 기업 고객 초청행사를 통해 자사의 에이전틱 인공지능(AI)을 공개했다.

LG CNS는 30일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 기업 고객 초청 행사 ‘AX 페어(AX Fair) 2025’를 열고 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스(AgenticWorks)’를 선보였다.

에이전틱웍스는 6종 모듈로 구성된 기업용 에이전틱 AI 플랫폼이다. 기업의 에이전틱 AI 서비스 설계·구축·운영·관리 전 주기를 지원한다. 온프레미스(구축형)와 클라우드 환경 모두에서 활용할 수 있다. 현재 금융 고객을 중심으로 도입 관련 개념검증(PoC)을 진행 중이다.

LG CNS는 이 자리에서 에이전틱웍스로 구축한 ‘VoC(고객 리뷰) 분석 에이전틱 AI 서비스’와 ‘인사 특화 에이전틱 AI 서비스’도 소개했다.

VoC 분석 에이전틱 AI 서비스는 고객 VoC 분석 시 1000건에 대한 분류 시간을 기존 2일에서 약 40초로 단축할 수 있다. 또 누락, 오분류 등의 휴먼 에러 발생률을 감소시킨다. 긴급 이슈는 실시간으로 담당자에게 알리고 고객에게는 즉시 사과 메일을 발송한다.

인사특화 에이전틱 AI 서비스는 대규모 채용 시 인사 시스템에 제출된 수만 건의 자기소개서, 인적성검사 데이터와 시스템상의 기존 인사 문서를 알아서 분석해 적합한 인재를 추천해준다. 지원자별 면접 질문까지 자동 생성해 업무 생산성을 약 26% 개선 가능하다.

제조, 물류, 금융, 유통, 공공, 헬스케어 등 다양한 산업 분야 기업 관계자 1000여명이 참석한 이날 행사에서 LG CNS는 피지컬 AI를 주제로 한 물류 RX(로봇 전환) 혁신사례 및 로봇 지능화 과제 추진 현황 등도 공유했다.

특히 참석자들은 LG CNS가 스마트물류·팩토리 사업에서 제공하고 있는 오토스토어(AutoStore), 자율이동로봇(AMR) 등 로봇 사례와 피지컬 AI를 위한 시뮬레이션 기반 합성 데이터 생성 및 학습, 휴머노이드 로봇 활용 기술 소개 세션에 큰 관심을 보였다.

행사에서는 다양한 AMR 기반 로봇 서비스와 휴머노이드 로봇 시연도 이뤄졌다. LG CNS는 원격제어, VLA(Vision-Language-Action) 학습, 시뮬레이션 기반의 강화학습 등의 기술을 활용해 현장 데이터를 오픈소스 로봇 파운데이션 모델(RFM)에 학습시키는 자체 연구개발을 진행하고 있다. 이를 통해 물류센터 내에서 휴머노이드 로봇의 업무 동작을 고도화하고 있다.

김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장 전무는 “수백건의 AX 프로젝트 경험을 바탕으로 기업이 에이전틱 AI 서비스를 손쉽고 안전하게 구축, 운영할 수 있는 엔터프라이즈 플랫폼 ‘에이전틱웍스’를 개발했다”며 “목표 달성 중심의 에이전틱 AI 체제로의 대전환을 선도해 고객과 함께 미래를 설계하는 AX 파트너가 되겠다”고 말했다.