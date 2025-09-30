[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] 한국맥도날드가 선보인 ‘한국의 맛’ 프로젝트 메뉴의 누적 판매량이 30일 기준 3000만개를 돌파했다.

한국의 맛은 고품질 국내산 식재료를 활용해 고객에게는 신선하고 색다른 맛을, 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하고자 하는 취지로 탄생했다. 프로젝트 버거는 고구마, 마늘, 대파 등 한국 지역별 특산 식재료를 재해석해 개발됐다. 광고 모델로 현지 농부들이 직접 출연해 화제를 모았다.

사회 경제적 가치 창출 측면에서도 성과를 인정받았다. 임팩트 측정 전문기관 트리플라잇에 따르면, 한국의 맛 프로젝트는 지난 2021년부터 4년간 총 617억원 규모의 사회·경제적 가치를 창출했다. 올해까지 수급한 농산물 규모도 1000톤을 넘어섰다.

지금까지 선보인 메뉴로는 버거 제품 ‘창녕 갈릭 버거’, ‘보성 녹돈 버거’, ‘진도 대파 크림 크로켓 버거’, ‘진주 고추 크림치즈 버거’, ‘익산 고구마 모짜렐라 버거’와 음료 제품 ‘나주 배 칠러’, ‘한라봉 칠러’ ‘영동 샤인머스캣 맥피즈’, ‘순천 매실 맥피즈’ 등이 있다.

한국맥도날드 관계자는 “앞으로도 전국 각지의 우수한 식재료를 발굴해 업계 대표 로코노미 사례로 상생 모델을 이어가겠다”고 말했다.