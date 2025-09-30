“우리의 놀이, 세계의 축제로”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 안동의 얼과 기개가 깃든 안동차전놀이가 올해 안동국제탈춤페스티벌 무대에서 시민과 관광객을 만난다.

오는 10월 2일과 3일, 중앙선1942 안동역 메인무대에서 열리는 이번 공연은 지역의 자랑스러운 전통을 몸소 느낄 수 있는 소중한 자리다.

2일 오후 3시에는 군 장병과 함께하는 시연이 펼쳐져 젊은 세대와 전통이 함께 호흡하는 장면을 선보인다. 이어 3일 오후 2시에는 국가무형유산 정기발표공연이 마련돼 축제장을 찾은 이들에게 차전놀이의 웅장함과 흥겨움을 가까이에서 경험할 기회를 제공한다.

안동차전놀이는 고려 태조 왕건을 도운 삼태사가 병산 전투에서 후백제를 물리친 승리를 기념하며 시작된 놀이로, 천 년을 이어온 안동만의 대동놀이다.

수백 명이 거대한 줄을 앞세워 일사불란하게 움직이는 장면은 마을이 하나 되어 힘을 모으던 옛 선조들의 삶을 떠올리게 한다.

권석환 안동차전놀이보존회장은 “지역 축제 속에서 시민들과 함께하는 이번 공연은 안동차전놀이의 가치를 다시 확인하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 이 전통이 우리 곁에서 살아 숨 쉴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.