국제시험소 수준의 장비와 시설 갖춰

[헤럴드경제=박대성 기자] 방폭·화재안전 제품에 대한 시험·인증과 전문교육을 원스톱으로 지원할 호남권 첫 방폭·화재안전센터가 여수산단에 들어섰다.

여수석유화학국가산업단지 내에 들어선 ‘방폭·화재안전 센터’는 산단 폭발과 화재 사고 예방 시설의 핵심 기간 시설이자 방폭·화재안전 제품에 대한 시험과 인증 업무를 맡게 된다.

29일 개소식에는 김영록 전남도지사, 정기명 여수시장, 이상훈 산업단지공단 이사장, 천영길 한국건설생활환경시험원장 등 100여 명이 참석해 호남권 센터 개소를 축하했다.

방폭·화재안전 센터는 총사업비 257억 원(국비 165억 원)을 투입해 방폭시험동, 실화재시험동 등 총 3개동 규모로 연면적은 2030㎡이다.

산업안전보건법에 따르면 석유화학 플랜트 등 폭발 위험 사업장에서는 반드시 방폭 인증을 받은 전기제품을 사용해야 한다.

하지만 호남권에는 관련 시험·인증 기관이 없어 기업들이 서울, 충북, 울산 등 타 지역으로 출장을 가야 하는 불편이 있었다.

센터 개소로 기업들은 지역 내에서 시험·인증·컨설팅·교육 등 전 과정을 통합 지원받을 수 있게 돼 시간과 비용을 절감함은 물론 기술 고도화와 관련된 인재 양성에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

국제시험소 수준의 장비와 시설을 갖춘 호남권 센터 개소는 폭발 사고 예방 등 지역 산업안전 대응이 한층 체계화되고 기업의 시험·인증 비용과 시간 부담이 대폭 줄어든다.

김영록 전남지사는 “여수 석유화학산업이 당면한 위기 극복을 위해 여수시가 산업·고용위기 선제대응지역으로 지정됐다”며 “전남도는 석유화학·철강산업 초대형 메가 프로젝트를 추진해 지금의 위기를 딛고 더 큰 도약을 이루도록 적극 지원하겠다”고 말했다.