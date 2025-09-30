4~5일 개최…아누아·라네즈·티르티르 등 51개 브랜드 참여

[헤럴드경제=강승연 기자] 오픈마켓 큐텐재팬을 운영하는 이베이재팬이 다음 달 4~5일 일본 도쿄 아리아케 체조경기장에서 대규모 오프라인 뷰티 페스티벌 ‘메가 코스메 랜드 2025’를 개최한다.

행사는 작년에 이어 두 번째다. 참여하는 브랜드는 30개에서 54개로 대폭 확대했다. 특히 이 중 51개가 한국 브랜드다. 아누아, 라네즈, 티르티르, VT코스메틱, 스킨1004 등 대표 K-뷰티가 대거 참가한다. 참가 신청 응모자 수만 20만명이 넘을 정도로 벌써 큰 관심을 받고 있다.

K-뷰티 브랜드 육성 프로젝트 ‘메가데뷔’에서 선보인 신생 브랜드들을 엄선해 특별 부스도 운영한다. 이외에도 포토존, 인생네컷 촬영 부스, 토크쇼 등 현장 체험 프로그램을 통해 관람객에게 새로운 경험을 제공할 계획이다.

행사는 작고 귀여운 것을 선호하는 일본 젊은 소비자의 특성을 반영해 ‘귀여움이 가득한 뷰티 페스티벌’을 콘셉트로 기획했다. 최근 일본 MZ세대 사이에서 뷰티 제품도 하나의 패션 아이템으로 인식하는 트렌드가 확산하면서 귀여운 디자인과 소장가치를 자극하는 제품이 주목받고 있다.

이베이재팬은 단순한 이커머스 판매 채널을 넘어 K-뷰티 산업의 성장 파트너 역할에 집중하고 있다. 신생 브랜드를 지원하기 위한 메가데뷔, 한국에서 출발한 상품이 일본 내 고객에게 3~5일 이내 도착하는 배송 서비스 ‘칸닷슈(Kan-Dash)’ 등을 선보였다. 이번 행사 역시 K-뷰티 브랜드와 일본 소비자들의 접점을 확대한다는 면에서 의미가 크다.

이베이재팬 CMO(최고마케팅책임자)인 김재돈 마케팅본부장은 “메가 코스메 랜드는 단순한 뷰티 홍보 행사가 아니라 소비자들이 K-뷰티 브랜드와 제품을 직접 체험하며 즐기는 일본 대표 뷰티 페스티벌”이라며 “온·오프라인에서 K-뷰티의 접점을 확대하는 기회를 늘려갈 것”이라고 말했다.

한편 이베이재팬은 미국 이베이 그룹사가 된 지 올해로 7주년을 맞았다. 이베이 그룹은 190개 이상의 국가와 지역에서 수백만명의 셀러와 1억3400만명이 넘는 바이어를 연결하는 세계 최대 규모의 이커머스 플랫폼인 이베이를 운영하고 있다.