‘릴 하이브리드 3.0 X GS25’ 트윈블루 한정판

[헤럴드경제=강승연 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 유통업계 최초로 KT&G와 손잡고 전자담배 기기 ‘릴 하이브리드 3.0 X GS25(사진)’를 한정 출시한다고 30일 밝혔다.

GS25는 국내 궐련형 전자담배 기기 시장 1위인 KT&G ‘릴 하이브리드’와 협업을 통해 이번 제품을 준비했다. GS25의 대표 컬러인 푸른색에 주요 고객층인 20~30대 취향에 맞춰 색감을 조정했다.

출시 수량은 총 4만8000대로, 각 2만4000대씩 2종이 한정 판매된다. 소비자 가격은 8만8000원이다. GS25 단독 한정판 출시 기념 1만원 할인쿠폰도 제공한다.

10월 1일부터 15일까지 GS리테일 앱 ‘우리동네GS’를 통한 사전예약으로 500대를 먼저 선보인다. 이후 10월 23일부터 직영점인 GS25더관악점, GS25지에스강남점 2곳에서 50대씩 판매한다. 정식 출시일은 10월 27일이다.

GS25는 20~30대의 선호도가 높은 릴 하이브리드와 협업을 통한 차별화된 상품 제공으로 고객들에게 새로운 경험과 소장 가치를 제공한다는 전략이다.

차정현 GS25 라이프리빙팀 MD(상품기획자)는 “유통업계 최초로 단독 진행된 전자담배 기기 협업 상품이라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 고객 취향과 데이터를 기반으로 관련 카테고리 상품 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.