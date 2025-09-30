[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도가 제60회 전국기능경기대회에서 전국 지자체 최초로 6년 연속 종합 우승했다.

30일 경북도에 따르면 고용노동부, 광주광역시, 광주시교육청이 공동 주최하고 한국산업인력공단이 주관한 이번 대회에서 경북 선수단은 산업용 드론제어 등 45개 직종에 138명이 참가해 82개의 메달(금7 ․ 은17.5 ․ 동12.5 ․ 우수14 ․ 장려31)을 획득했다.

경북 선수단 금메달 수상자는 클라우드컴퓨팅 손보석(경북소프트웨어마이스터고), 농업기계정비 박현준(한국생명과학고), 용접 차대운(개인), 통신망분배기술 신지훈(금오공업고), 그래픽디자인 장윤지(구미전자공업고), 산업용로봇 성힘찬(구미전자공업고), 산업용로봇 윤승희(구미전자공업고) 선수 등 모두 7명이다.

그 외 그래픽디자인 등 16개 직종에서 19명이 은메달을, 모바일 웹개발 등 12개 직종에서 13명이 동메달을 획득했다.

또 우수 선수 육성기관에 주어지는 단체표창에 구미전자공업고와 경북기계공업고가 은탑을, 금오공업고는 동탑을 수상했다.

대회 입상자에게는 1위 금메달 1000만원, 2위 은메달 600만원, 3위 동메달 400만원 등의 상금과 상장이 수여된다.

1, 2위 입상자는 2028년 일본 아이치에서 열리는 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전 자격 부여, 국가기술자격법이 정한 바에 따라 산업기사 실기시험 면제 등의 다양한 혜택이 주어지게 된다.

경북도는 전국 지자체 최초로 전국기능경기대회 6년 연속 종합 우승이라는 기록을 세웠으며 앞으로도 기술 인재 육성과 산업 경쟁력 강화를 위한 지속적인 투자를 통해, 글로벌 기술 리더로서의 입지를 더욱 확고히 다져 나갈 계획이다.

이철우 경북지사는 “6년 연속 전국대회 우승이라는 최고 성적을 달성한 경북 선수단 여러분에게 깊은 찬사를 보낸다“며 ”아이디어와 기술로 고등학교만 졸업해도 성공하는 세상, 기능인과 기술인이 잘사는 초일류 국가 대한민국을 만드는 데 모두 다 같이 힘을 모으자”고 말했다.