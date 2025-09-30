중국인 무비자 기대감 오른 시내 면세점 29일 방문한 중국인 관광객 환영 행사도 “특색있는 프로모션을 통해 소비 이끌 것”

[헤럴드경제=박연수·강승연 기자] “중국인 단체 관광객 입점이 예정돼 직원들을 추가로 불렀습니다.”

중국인 단체 관광객 무비자 입국이 시작된 29일 오후 찾은 서울 중구 롯데면세점 명동본점은 중국인 관광객들로 인산인해를 이루고 있었다. 건물 지상 주차장은 인천항을 통해 입국한 중국인 단체 관광객을 싣고 온 관광버스 11대로 금세 들어찼다.

버스에서 중국인 관광객들이 우르르 내리자, 주차장에서 곧바로 환영 행사가 열렸다. ‘드림호 첫 취항 귀빈 여러분, 인천에 오신 것을 열렬히 환영합니다. 즐거운 여행 되세요’라고 적힌 현수막과 함께 기념 촬영이 이뤄졌다.

이후 중국인 관광객들은 면세점 전용 엘리베이터를 타고 11층 면세점으로 향했다. 이들은 화장품, 건강기능식품, 의류 등 다양하게 살펴봤다. 특히 중국인 관광객들에게 인기가 높은 담배·건기식 코너는 순식간에 발 디딜 틈 없이 분주해졌다.

매장별로 3~4명씩 배치된 직원들도 중국어로 손님을 응대하느라 분주했다. 한 건기식 매장 관계자는 “오늘은 당직 직원까지 모두 출근했다”며 “중국인 관광객이 차지하는 매출 비중이 높아 무비자 정책 효과를 기대하고 있다”고 전했다.

중국인 관광객들의 표정도 밝았다. 텐진에서 왔다는 하오치엔(37) 씨는 “면세점에서 준비한 선물을 받아 기분이 좋다”며 “MLB에서 아이 옷을 구매할 예정”이라고 말했다. 하얼빈에서 온 취통옌(57) 씨는 “무비자 정책으로 한국에 편하게 올 수 있어 자주 방문할 것”이라고 했다.

롯데면세점은 이날 1700여명의 중국인 단체 관광객이 버스 40대를 타고 찾았다고 밝혔다. 여행용 파우치, 할인쿠폰 등을 담은 선물도 증정하며 관광객 발길 잡기에 나섰다. 롯데면세점은 앞서 무비자 시행을 앞두고 기업형 다이궁(중국인 보따리상)과의 거래를 반년여 만에 재개했다. 또 최근 중국 광저우와 칭다오 현지를 직접 찾아 주요 여행사 및 파트너사와 협력 관계를 다졌다.

롯데면세점 관계자는 “중국인 관광객이 많이 사용하는 위챗페이 등 관련된 할인 행사를 진행해 관광객 유치에 힘쓰고 있다”고 설명했다.

중국인 단체 관광객 무비자는 장기간 실적 부진에 시달리던 면세점 업계 입장에서 가뭄에 단비다. 신세계면세점은 중국 최대 명절인 국경절 황금연휴(10월 1~7일)에 전년 동기 대비 37% 증가한 약 4000명의 단체 관광객이 찾을 것으로 예상하고 있다. 올해 8월까지 단체 입점객이 약 8만명이었는데, 연말까지 14만명 유치를 목표로 하고 있다.

다양한 행사도 준비했다. 신세계면세점은 ‘복(福) 마케팅’을 기획했다. 300달러 이상 구매한 고객에게 복 글자 디자인의 친환경 ‘포춘백’을 증정한다. K-뷰티 행사도 마련했다. 명동점 10층 아이코닉존에서는 본투스탠드아웃·메디힐·헤라·아비브 등 인기 브랜드가 참여한 K-뷰티 팝업스토어를 통해 최대 35% 할인 혜택과 사은품을 제공한다. 3인 이상 단체 고객을 대상으로 한 위챗페이 캐시백 이벤트도 마련했다.

신라면세점은 이날 대형 크루즈선으로 입국한 중국인 단체 관광객들에게 꽃다발을 전달하는 등 환영 행사를 했다. 중국인에게 인기 있는 화장품 브랜드를 최대 60% 할인하는 등 프로모션도 진행한다.

현대면세점도 중국인 고객이 선호하는 화장품, 향수 등 뷰티 제품을 최초 판매가 대비 최대 55% 할인한다. 알리페이로 1000위안 이상 결제하는 고객을 대상으로 30위안을 즉시 할인하는 ‘알리페이 할인 프로모션’도 준비했다. 외국인 자유여행객(FIT)의 주요 방문지로 부상 중인 강남권 입지를 고려해 아쿠아리움 등 주요 관광시설과 연계한 단체관광 관계 상품 개발도 검토 중이다.

이은희 인하대 소비자학과 명예교수는 “중국인 단체 관광객 무비자 입국 정책은 면세점 업계 매출 증진에 도움이 될 것”이라면서도 “중국의 어려운 경제 상황 때문에 보부상 관광객은 적을 수 있어 면세점들은 관광객을 사로잡을 색다른 프로모션을 준비해야 한다”고 말했다. 한편 이번 무비자 정책은 내년 6월까지며, 중국인 관광객 100만명 가량이 한국을 찾을 것으로 예상된다.