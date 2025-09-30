10만 원 기부하면 10만 원 세액공제와 3만 원 답례품 혜택 답례품 공급업체 3곳 추가…전통ㆍ친환경 등 ‘가치소비’ 트렌드 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 고향사랑 기부제 답례품을 확대하고 기부금을 활용한 맞춤형 복지 사업을 추진한다.

고향사랑 기부제는 본인의 거주지를 제외한 다른 지방자치단체에 기부하면 기부금의 30% 이내 범위에서 답례품을 받고 연말정산 시 최대 10만 원 까지 세액공제 혜택도 받을 수 있는 제도다. 지방자치단체는 기부금으로 취약계층 지원 등 주민 복리 증진 사업을 추진해야 한다.

최근 구는 지역 내에 기반을 둔 신규 답례품 공급업체 3곳을 선정하고 7개 품목을 추가했다.

추가된 품목은 100% 수작업 방짜유기 제품 ▲수저세트 2종류(1인, 2인) ▲반상기 세트, 친환경 여행 용품 ▲‘에코 트래블 키트’(대나무 칫솔, 고체 치약 등) ▲새활용(업사이클링) 보랭백 ▲천연가죽을 활용한 자투리 가죽 새활용(업사이클) 미니 가방 ▲카드ㆍ명함지갑으로 구성됐다.

실생활에 유용하면서도 전통과 친환경 등 가치와 철학을 담은 상품들로 이루어져, 특히 최근 자신의 가치관이나 신념에 따라 제품을 소비하는 ‘가치소비’의 트렌드와도 부합하는 점에서 주목된다.

추가된 7개 품목은 10월 1일부터 ‘고향사랑e음’ 답례품몰에서 주문할 수 있으며, 기부자는 기존 품목인 ▲영등포 사랑상품권 ▲한강투어 크루즈 ▲천연 비누, 샴푸 등과 함께 총 16개 품목을 구매할 수 있다.

제도 시행 첫해인 2023년부터 현재까지 기부자들의 참여로 약 2억8000만 원의 기부금이 모였다. 구는 이 기금을 활용해 내년부터 사회적 취약계층을 위한 ‘저소득 어르신 영양제 지원 사업’을 추진한다.

만 65세 이상 저소득 어르신 90여 명을 대상으로 영양사와 약사가 참여해 ▲영양평가 ▲건강기능식품 제공 ▲복약지도 ▲방문간호 상담을 진행한다.

구는 이 사업으로 저소득 어르신들의 건강이 개선될 것으로 기대하고 있으며 앞으로도 기금을 활용한 다양한 사업을 계속해서 발굴할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “기부자분들의 따뜻한 마음을 지역사회로 되돌려 소외된 이웃의 삶을 개선하는 데 집중하겠다”며 “앞으로도 관내 업체가 공급하는 매력적인 답례품 발굴과 효과적인 기금사업 추진으로 고향사랑 기부제가 지역 발전의 마중물이 될 수 있도록 힘쓰겠다”고 전했다.