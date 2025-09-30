트럼프·네타냐후 백악관서 회담 뒤 공동회견 “하마스 동의시 72시간내 인질 귀환·전쟁종식” 네타냐후 “하마스 무장해제될것…가자는 비무장화, 민간정부가 통치”

[헤럴드경제=도현정 기자]베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 마련한 ‘가자지구 평화구상’ 실행에 동의했다. 양측은 하마스를 향해 72시간 내에 인질을 석방할 것을 요구했다. 가자지구는 ‘팔레스타인 위원회’를 구성해 임시로 통치하되, 트럼프 대통령과 토니 블레어 전 영국 총리 등이 참여한 ‘평화 위원회’가 감독하는 내용을 담았다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 네타냐후 총리와 정상회담을 마친 뒤 진행한 공동 기자회견에서 자신의 평화구상을 설명한 뒤 “이 계획에 동의해준 네타냐후 총리에게 감사하다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “내 제안은 모든 인질들을 즉시 석방하되 72시간을 넘기지 않도록 하고 있다”며 “따라서 인질들은 돌아올 것이며, 이는 전쟁의 즉각적인 종식을 의미한다”고 설명했다. 이어 그는 “나는 하마스도 합의하고 싶어 한다고 듣고 있다”며 “이는 좋은 일”이라고 전했다. 또 “이 제안을 개발하는 과정에서 막대한 지원을 보내준 아랍 및 무슬림 국가들과 유럽의 많은 동맹국들에 감사하다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 유엔총회 기간 아랍 및 무슬림 국가 정상들과 비공개 회담을 갖고, 가자 평화구상을 전달한 바 있다.

네타냐후 총리는 “오늘 우리는 전쟁 종식을 위한 중요한 발걸음을 내디뎠으며, 중동에서 평화를 극적으로 증진하기 위한 무대를 마련했다. 가자지구 전쟁 종식을 위한 당신(트럼프)의 계획을 지지한다”며 합의 사실을 확인했다. 네타냐후 총리는 “이 계획은 우리의 전쟁 목표를 달성할 것이며, 모든 인질을 이스라엘로 귀환시키고, 하마스의 군사능력과 정치적 지배를 해체하며, 가자지구가 다시는 이스라엘의 위협이 되지 않도록 할 것”이라고 밝혔다. 그는 하마스의 합의로 이번 계획이 실행되면 “모든 인질, 생존자와 사망자가 모두 즉시 귀환할 것”이라며 “하마스는 무장해제될 것이고 가자는 비무장화될 것”이라고 강조했다. 이어 “가자지구에는 하마스도, 팔레스타인 자치정부(PA)도 운영하지 않는 평화로운 민간 정부가 수립될 것”이라고 덧붙였다.

‘트럼프 대통령의 가자 분쟁 종식을 위한 포괄적 계획’은 총 20개 항으로 구성됐다. 해당 계획에 따르면 이스라엘은 인질 석방을 준비하기 위해 합의된 선까지 군을 철수시킨다. 이 기간 동안 공습과 포격을 포함한 모든 군사 작전이 중단된다. 완전한 단계적 철수 조건이 충족될때까지 전선은 동결시킨다.

하마스는 이스라엘이 이 합의를 공개적으로 수용한지 72시간 내에 억류중인 인질을 석방한다. 생존자는 물론, 사망자의 시신까지 포함해 모두 송환해야 한다. 하마스는 지난 2023년 10월 7일 이스라엘을 급습한 이후 250여명을 인질로 데려갔고, 이 중 현재 억류중인 생존 인질은 20명 정도로 알려졌다.

이어 이스라엘은 종신형 수감자 250명과 2023년 하마스 공격 이후 구금된 가자 주민 1700명을 석방한다. 평화구상에는 “평화적 공존을 약속하고 무장을 해제하기로 한 하마스 구성원에게는 사면이 부여될 것”과 “가자를 떠나고자 하는 하마스 구성원에게는 수용국으로의 안전한 통행이 제공될 것”이 제시됐다.

이후 가자지구는 기술관료적이고 비정치적인 ‘팔레스타인 위원회’가 임시로 통치하게 된다. 팔레스타인 위원회는 트럼프 대통령의 의장을 맡고 토니 블레어 전 영국 총리를 포함한 다른 국가 정상이 참여하는 ‘평화 위원회’의 감독을 받게 된다.

트럼프 대통령은 평화구상에 대해 “가자지구는 이웃 국가에 위협이 되지 않는, 극단주의가 제거된 테러 없는 지역이 될 것”이라며 “가자지구는 이미 충분히 고통받은 주민을 위해 재개발 될 것”이라 말했다. 이어 “양측(이스라엘과 하마스)이 이 제안에 동의하면, 전쟁은 즉시 끝날 것”이라 강조했다.

공은 하마스에 돌아갔다. 트럼프 대통령은 하마스가 해당 구상을 수용하지 않을 경우를 두고 “만약 그렇지 않다면 네타냐후 당신은 당신이 해야 할 일을 하는 데(하마스 축출) 있어 더욱 전폭적인 지지를 받게 될 것”이라 말했다. 제안을 받아들이지 않으면 이스라엘의 하마스 공격을 적극적으로 지원하겠다는 뜻이다.

네타냐후 총리 역시 하마스가 합의를 거부하거나 어길 경우에 대해 “이스라엘은 스스로 임무를 완수할 것”이라며 하마스 완전제거를 위한 작전을 계속하겠다고 강조했다.