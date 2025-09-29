[헤럴드경제=권제인 기자] “출발 시간 잘못 정하면 서울-부산 왕복 14시간.”

개천절부터 한글날까지 긴 연휴가 이어지는 가운데 추석 당일인 6일 교통 정체가 절정에 이를 전망이다. 유난히 긴 연휴로 귀성길 혼잡이 분산되지만, 추석 당일에는 평년보다 더 높은 수준의 정체가 예상된다.

29일 티맵모빌리티와 SK텔레콤은 과거 티맵(TMAP) 명절 기간 이동 데이터를 바탕으로 추석 연휴의 이동 소요시간 예측치를 발표했다.

양사에 따르면 이번 추석은 올해 1월 설 연휴와 지난해 추석 연휴 대비 소요 시간이 10~20분가량 짧아질 전망이다. 유난히 긴 연휴로 인해 귀성길 혼잡이 예년보다 다소 분산되기 때문이다.

다만, 귀경길은 추석 당일인 6일 정오를 기준으로 평년과 비슷하거나 오히려 더 높은 수준의 정체가 예상된다.

귀성길 교통은 10월 4일과 추석 당일인 6일에 가장 혼잡할 것으로 예측된다. 4일 오전 11시 출발 시 서울-강릉 구간은 3시간 43분이 소요된다. 4일 오후 3시에 출발할 경우 서울-광주 구간은 4시간 43분이 소요될 것으로 보인다.

부산과 대전으로 향하는 경우 6일 오후 12시가 가장 많이 막힌다. 서울-대전은 3시간 20분, 서울-부산은 6시간 41분이 걸릴 예정이다.

귀성길 교통이 가장 원활한 시간대는 3일 이른 새벽 시간대(0~4시)로 집계됐다. 해당 시간대에는 서울에서 부산까지 4시간 22분 소요된다. 서울-광주, 서울-강릉, 서울-대전 구간도 각각 3시간 10분, 2시간 34분, 2시간 정도 걸린다.

귀성길과 마찬가지로 귀경길도 추석 당일인 6일 정오가 가장 혼잡할 것으로 예상된다. 이날 오전 11시에 출발할 경우 부산-서울은 최대 7시간 50분이 소요된다.

오후 1시에는 광주-서울 구간이 6시간 24분, 강릉-서울 구간은 4시간 1분이 소요된다. 대전-서울 구간은 오후 12시에 3시간 55분이 걸려 가장 많이 막힌다.

연휴 기간 혼잡은 다음 날인 7일과 8일까지 이어지다, 8일 오후에 평소 수준으로 회복할 것으로 전망됐다. 한글날인 9일에는 평상시와 유사할 예정이다.

한편, 티맵모빌리티는 이번 추석 연휴 기간 이용자 편의를 위해 ▷명절 무료 개방 주차장 표출 ▷고속도로 통행료 면제 반영 ▷신규 개통 도로 반영 ▷버스전용차로 운영 구간 확대 ▷임시 갓길 주행 허용 등을 안내한다. 복잡 교차로 이미지를 또한 개선할 계획이다.