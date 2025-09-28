[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 28일 오후 2시 마포반려동물캠핑장에서 열린 한가위 맞이 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에 참석해 참가자들과 즐거운 시간을 보냈다.

이날 행사에는 반려견 및 반려가족 30여 팀이 참가, 한가위를 맞아 한복을 곱게 차려입은 댕댕이들이 각자 저마다의 모습을 뽐내는 자리였다. 참석한 반려가족들은 다양한 포토존에서 소중한 반려견의 모습을 오래 간직할 수 있었다.

이날 패션쇼는 서울시수의사회 소속 수의사의 심사로 입상견 3팀에 시상을 했으며, 반려견을 위한 건강관리 상담도 진행했다.

또 보호자 윷놀이 대회와 퓨전 국악 버스킹 등 다양한 행사가 펼쳐져 참가자들 또한 사랑하는 반려견과 즐거운 시간을 보낼 수 있었다.

박강수 마포구청장은 “소중한 댕댕이들과 함께 특별하고 즐거운 추억 많이 만들어가시길 바란다”면서 “아이부터 어른, 그리고 소중한 가족인 반려동물까지 모두가 행복한 펫세권으로 자리할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.