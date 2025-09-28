음식을 통해 세상을 봅니다. 안녕하세요. 맛있는 이야기 ‘미담(味談)’입니다. 인간이 불을 집어든 날, 첫 셰프가 탄생했습니다. 100만년이 넘는 시간 동안 그들은 음식에 문화를 담았습니다. 미식을 좇는 가장 오래된 예술가, 셰프들의 이야기입니다

파브리치오 페라리 셰프 인터뷰 “세계에 한식 알리는 게 최우선 목표” “한식 관련 다양한 문화 경험토록 해야” “셰프로서의 역량 ‘꾸준함’에 달렸다”

[헤럴드경제=채상우 기자] “한식은 아시안 요리의 새로운 패러다임이 될 것입니다.”

파브리치오 페라리(Fabrizio Ferrari) 셰프의 말은 단순한 예찬이 아니다. 이것은 한식을 자신의 숙명처럼 받아들인 이만이 가질 수 있는 결의의 표현이다. 오래된 고택에서 직접 장을 담그고, 천년의 세월을 견뎌온 산사의 고요한 주방에서 사찰음식을 탐구하는 파브리치오 셰프는 단순한 요리사의 범주를 넘어선다. 그는 한식의 길을 찾는 순례자다.

그 여정 속에서 파브리치오 셰프는 한식이 단순한 음식이 아님을 깨닫는다. 자연과 시간, 철학과 정성이 켜켜이 쌓여 만들어낸 서사, 그것이 곧 한식이다. 이 특별한 서사를 세계에 알리는 것이 자신의 숙명이라고 말한다. 그래서 오늘도 한국의 맛을 배우고, 느끼고, 다시 빚는다. 파브리치오 셰프의 손끝에서 한식은 세계 미식의 지도 속에서 자신만의 좌표를 찾아가고 있다.

“제 목표는 한식을 세계에 알리는 것입니다. 넷플릭스 흑백요리사에 출연한 것도 그런 이유에서였습니다. 흑백요리사는 전 세계 대중에게 한식을 알릴 수 있는 기회였고, 권성준 셰프와의 요리 대결에서 이탈리안 요리 대신 홍어를 택한 것도 승패보다는 한식을 알리는 것이 더 중요했기 때문입니다.”

파브리치오 셰프는 한식의 가장 큰 매력으로 ‘조화’를 꼽는다. 흰 쌀밥을 중심으로 반찬, 국, 찜, 전골이 어우러지는 한 상은 맛의 균형을 보여준다. 나아가 철학적 사유가 담겨 있다. 한식의 철학인 ‘약식동원(藥食同源)’은 약과 음식의 근원이 같다는 뜻으로, 조화를 중시하는 음양오행(陰陽五行)에 뿌리를 두고 있다.

회, 두부와 같은 차갑고 부드러운 음식은 음(陰)의 기운으로 몸을 안정시키고, 고추·육류·생강 같은 양(陽)의 음식은 강한 에너지를 북돋운다고 여겼다. 오행은 청(靑), 적(赤), 황(黃), 백(白), 흑(黑)의 오방색(五方色)의 식재료로 표현하며, 맛으로는 신맛, 쓴맛, 단맛, 매운맛, 짠맛 다섯 가지 맛을 의미한다. 음양오행을 조화롭게 해야 건강한 식사가 될 수 있을 거라고 조상들은 믿었다.

“전통적인 한식에는 조화의 깊은 철학이 담겨 있습니다. 다양한 요리들이 한 상에서 맛과 색, 형태, 영양의 균형을 이루며, 어느 한쪽에 치우치지 않는 것을 중시했습니다. 그것이야말로 세계 다른 요리와 구분되는 한식의 가장 큰 매력이라고 생각합니다.”

“한식 문화 ‘경험’을 제공하라”

파브리치오 셰프는 한식의 세계화를 위해서는 단순히 요리 하나를 소개하는 데 그쳐서는 안 된다고 강조한다. 중요한 것은 음식 자체가 아니라, 그 음식을 둘러싼 문화를 함께 경험하게 하는 일이다. 김치를 억지로 권하기보다 시골집 마당에서 함께 김장을 담그고, 장독을 묻고, 겉절이에 수육을 곁들이며 어울리는 것. 그렇게 쌓인 경험이 공감을 낳는다. 여행자의 이국적 흥미가 아니라 일상 속 문화로 자리 잡을 때, 비로소 한식 세계화는 완성될 수 있다.

“지금까지의 한식 세계화는 특정 음식을 소개하는 데 머무르는 경우가 많았습니다. 김치, 불고기, 비빔밥 등 몇 가지 대표 메뉴를 내세우며 ‘먹어봐’라고 권하는 것이 전부였죠. 하지만 본질은 음식 그 자체가 아니라, 음식을 둘러싼 문화입니다. 전통차를 예로 들어도, 사무실 책상 위 종이컵에 따른 차와 숲이 보이는 한옥 마루에서 찻잔에 따른 차는 똑같은 음료일지라도 전혀 다른 인상을 남깁니다. 문화적 경험이 얼마나 큰 힘을 발휘하는지 알아야 합니다.”

그는 또 전달 방식의 문제를 지적한다. 한식의 이름을 억지로 영어식으로 바꾸다 보니 오히려 거부감을 불러일으킨 경우가 많다는 것이다. 대표적인 예가 떡이다. ‘라이스 케이크’라는 이름으로 소개되면 외국인들은 기존의 케이크와 비교해 이해하기 어려워한다. 전혀 다른 음식에 억지로 익숙한 단어를 끼워 맞추면서 정체성을 잃어버린 셈이다.

“떡을 라이스 케이크, 된장을 소이빈 페이스트라고 번역하면 한식을 온전히 알릴 수 없습니다. 떡은 떡이라 부르고, 된장은 된장이라 불러야 합니다. 일본은 이를 매우 잘해왔습니다. 쇼유, 미소, 모찌 등 고유의 명칭을 그대로 사용했고, 외국인들은 오히려 그 낯선 언어에서 매력을 느끼며 일본 문화를 더 존중하게 되었죠. 한국 문화에 대한 세계적 관심이 커지고 있는 지금, 우리 역시 고유의 언어를 버리지 않고 있는 그대로 알려야 합니다.”

100점→80점→120점보다, 꾸준한 90점이 낫다

파브리치오 셰프가 오랜 기간 미슐랭을 지켜낸 비결이 있다면 그것은 ‘꾸준함’이다. 그는 지중해의 푸른빛으로 둘러싸인 작은 도시, 이탈리아 레코 출신이다. 부모님은 이곳에서 해산물 레스토랑을 운영했다. 그는 한때 화학도를 꿈꿨지만 부모님의 뒤를 이어 요리사의 길을 택했다. 타고난 재능을 지닌 그는 가업을 이어받은 지 2년 만에 미슐랭 1스타를 획득했고, 스스로 내려놓기 전까지 15년 동안 그 영광을 유지했다.

미슐랭을 따내는 것만큼이나, 그것을 유지하는 일은 어렵다. 인스펙터들은 음식의 맛과 분위기, 서비스가 과거보다 조금이라도 떨어지는 것을 결코 용납하지 않는다. 중요한 것은 꾸준히 고객에게 감동을 줄 수 있느냐는 것이다. 파브리치오 셰프는 이를 ‘신뢰’라 표현한다. 언제 찾아와도 같은 감동을 받을 수 있다는 믿음을 주는 것, 그것이야말로 셰프가 고객에게 줄 수 있는 가장 큰 가치라는 것이다.

“어느 날은 100점, 다음 날은 80점, 또 어떤 날은 120점을 내는 레스토랑은 실패입니다. 손님에게 불안감을 주기 때문이죠. 차라리 매일 90점을 유지하는 레스토랑이 훨씬 낫습니다. 손님에게 늘 한결같은 감동을 줄 수 있어야 합니다. 그것이 셰프가 줄 수 있는 단 하나의 신뢰입니다. 미슐랭 역시 이런 연속성을 중요하게 봅니다. 사람인 이상 늘 같은 상태를 유지하기란 쉽지 않지만, 그 어려움을 극복하는 것이 셰프의 진짜 능력이 아닐까요.”

“Me pias el mangià Corean.”

한식의 세계화를 말할 때, 파브리치오 셰프는 늘 ‘조화’와 ‘신뢰’를 언급한다. 그것은 단순히 맛의 균형이나 별을 유지하는 비결을 넘어, 그의 삶과 철학을 관통하는 단어다. 그는 음식이 사람의 기억이 되고, 기억이 결국 문화를 만든다는 사실을 누구보다 잘 안다. 그래서 한식은 그에게 기술의 대상이 아니라, 하나의 살아 있는 서사이자 인간을 잇는 다리다.

된장을 익히는 느린 시간, 김장을 담그는 공동의 손길, 한옥 마루 위에서 마시는 따뜻한 차 한 잔. 그 모든 경험은 파브리치오 셰프에게 단순한 풍경이 아니라, 한식이 품고 있는 ‘삶의 방식’이다. 그는 그 방식을 세계와 나누고 싶어 한다. 억지로 권하지 않고, 서서히 스며드는 향처럼 자연스럽게. 그렇게 스며든 한식은 언젠가 세계인의 일상 속에 머물며, 낯선 땅에서도 익숙한 위로가 될 것이다.

파브리치오 셰프는 언젠가 세계의 어느 식탁 위에서든, 흰 쌀밥을 중심으로 놓인 반찬들이 사람들의 웃음과 함께 어우러지는 순간이 올 것이라 믿는다.

그날, 파브리치오 셰프의 여정은 비로소 끝이난다. 파브리치오 셰프의 손끝에서 빚어진 한식은 더 이상 한국의 음식만이 아니라, 인류 모두의 음식이 되어 있을 것이다. 그리고 그 긴 여정의 길목마다, ‘꾸준함’이라는 그의 신념이 별처럼 반짝이며 남아 있을 것이다.

“저의 꿈은 한식을 세계에 알리는 것입니다. 저는 이탈리아에서 온 셰프이지만, 이방인으로 머무르고 싶지 않습니다. 저는 단지 한식을 진심으로 사랑하는 사람일 뿐입니다.”