[헤럴드경제=채상우 기자] ‘중식의 여제(女帝)’

한국의 여성 중식 셰프라고 하면, 단연코 첫 번째로 거론될 인물이 정지선 셰프다. 여성에 대한 편견이 공고한 중식계에서 열정과 노력으로 정상에 선 정지선 셰프는 포기하지 않는 청춘의 아이콘으로 자리 잡았다. 그는 존재만으로 강렬한 메시지를 던진다. 메시지의 키워드는 ‘도전’과 ‘끈기’와 ‘희망’이다. 스타셰프로 거듭난 정지선 셰프가 정상에 오르기 위해 멈추지 않아야 했던 인생담을 풀었다.

“여성이란 이유로 포기하지 마라”…배달 중국집에서 스타셰프까지

‘중식의 여제’라는 표현이 어색하지 않은 정지선 셰프지만, 지나온 길은 가시덩쿨에 둘러쌓인 절벽과도 같았다. ‘여자이기 때문에 곧 포기하고 말 걸’이라는 주변의 편견이 늘 그를 괴롭혔다. 그러나 고난에도 단 한 번도 포기를 생각하지 않았다. 오히려 남들보다 두 배, 세 배 노력하며 편견을 깨려했다. 정지선 셰프의 성공은 열정으로는 도달하기 힘든 초월적인 끈기가 있었기에 가능했다.

정지선 셰프는 고등학생 때까지만 하더라도, 컴퓨터 공학도였다. 공부를 하면 할 수록 자신과 맞지 않다고 느꼈다. 평소 관심이 있던 요리에 도전하기 위해 부모님을 설득해 요리학원에 등록하고, 금새 요리에 빠져들었다. 조리학과에 진학하기 위해 뷔페에서 아르바이트를 하며 등록금을 모아가며, 요리사로서 꿈을 키웠다.

2003년 대학에 입학하고 처음으로 나간 현장 실습, 현장에서 마주한 현실은 아름답지만은 않았다. 그곳에서 여성에 대한 첫 차별을 경험하기도 했다.

“현장에서 보니 험난한 막노동이나 다름 없었어요. 무거운 식재료를 나르고, 100명 200명 분의 음식을 하는 건 정말 쉽지 않더라고요. 그렇게 한달 일해도 당시에 5만원을 받았어요. 취업을 조건으로 한 실습이었는데, 마지막에는 남자들만 취업이 되고 여자들은 한 명도 취업이 되지 않았어요.”

보통 사람이면 실망감과 두려움에 포기를 생각할 수 있었지만, 정지선 셰프는 오히려 오기와 같은 근성이 솟았다. 당시 여성에게 금단의 영역처럼 여겨졌던 중식에 도전한 것도, 그런 정지선 셰프의 기질 때문이었다.

정지선 셰프는 중식을 배우기 위해 중국에 유학을 갔다. 그곳에서 은인과도 같은 중식의 대부 여경옥 셰프를 만났다. 여경옥 셰프는 직접 요리를 알려주며 물심양면으로 정지선 셰프를 지원했다. 여성이란 이유로 취업이 막힌 정지선 셰프에게 취업의 길을 열어준 이도 여경옥 셰프였다. 정지선 셰프는 여경옥 셰프의 도움으로 한 호텔 중식당에 입사할 수 있었다.

취업에는 성공했지만, 그곳 역시 살아남기 쉽지 않았다. 그를 향한 편견과 무시가 일상이던 주방에서 살아남기 위해 남들보다 두 배, 세 배 더 노력했다.

“그때는 무시하는 사람이 많았어요. 다들 ‘어차피 포기할 것 아니냐’는 이야기를 많이 했죠. 선배들의 질문에 답을 하지 못하는 게 싫어서 일이 끝난 후에는 늘 공부를 했어요. 남들보다 2시간 일찍 출근해 요리 준비를 하고, 무거운 짐을 들 때 누구보다 먼저 가서 일을 했어요. 여자라서 남자에게 의지한다는 게 정말 싫었거든요.”

정지선 셰프는 호텔을 나온 뒤 배달을 하는 서울의 작은 중식당에서 일을 하기도 했다. 언뜻 보면 허름해 보이지만, 그 곳이 오히려 자신의 실력을 크게 늘린 밑거름이었다고 회상했다.

“배달을 하는 동네의 평범한 중식당에서 일을 하게 됐어요. 그곳에서 크게 성장한 것 같아요. 원하는 스타일의 요리를 해보기도 하고, 또 식당을 운영하는 노하우라든지 손님의 접대하는 방법 등을 밀접하게 경험할 수 있었어요.”

이후 꾸준히 중식계에서 커리어를 쌓아오던 그에게 스타셰프로 거듭날 기회가 찾아왔다. 정지선 셰프는 2015년 SBS에서 방영한 요리예능 ‘강호대경 중화대반점’에 출연해 시청자들에게 눈도장을 찍은 것이다. 이후 ‘냉장고를 부탁해’, ‘사장님 귀는 당나귀 귀’, ‘흑백요리사’ 등 여러 예능프로그램에 출연하며 인기를 이어오고 있다. 특히 흑백요리사에서 10위 안에 든 유일한 중식 셰프로 요리 실력을 증명하기도 했다.

정지선 셰프는 셰프로서 성공을 꿈꾸는 여성들에게 ‘의지하지 말라’고 조언한다. 스스로 여성이라는 굴레에 가둬, 포기하지 말라고 따끔한 충고의 말을 남겼다.

“‘여자라서 체력이 약하다’ 등의 핑계로 남성에게 의지하는 순간 도태될 수밖에 없어요. 그런 핑계는 포기를 선언한 것과 다름없어요. 진짜 중요한 건 체력 문제가 아니에요. ‘여자라서’라는 마인드가 진짜 문제에요. 마인드를 바꾸고 스스로를 동등하게 생각하고, 노력하면 분명 성공의 길이 열릴 수 있다고 믿어요.”

짙은 풍미와 감칠맛…유일무이 티엔미미의 ‘미식 비결’

미디어를 종횡무진하는 정지선 셰프지만, 그의 주 무대는 여전히 주방이다. 정지선 셰프가 운영하는 중식당 티엔미미(甜蜜蜜)는 중국 현지의 맛을 지향하면서, 정지선 셰프만의 색을 더한 음식을 추구한다. 자장면과 짬뽕이 없는 이곳에서는 다른 중식당에서 먹을 수 없는 색다른 중식을 즐길 수 있다.

정지선 셰프의 특기는 딤섬이다. 딤섬 책을 낼 정도로 딤섬에 애착이 깊다. 티엔미미에는 트러플쇼마이, 바질쇼마이, 마늘새우찜 등 세상에 하나뿐인 특별한 딤섬들이 있다. 이 중 마늘새우찜은 특별히 더 기억에 남았다. 풍부한 마늘향과 단맛이 베인 스프에 얇은 당면, 새우찜을 함께 먹는 이 요리는 마늘을 좋아하는 한국인이라면 호불호가 없을 듯 했다. 마라크림새우도 굉장히 맛있었는데, 마라와 크림소스의 조합이 좋았다.

정지선 셰프는 티엔미미 맛의 포인트가 ‘숙성 소스’에 있다고 강조했다. 그는 발효와 숙성을 거쳐 풍미와 감칠맛을 끌어올린 소스로 요리에 다양한 색을 입힌다. 스위스 식품회사 네슬레의 소스라인 담당으로 4년간 소스를 연구하며 쌓은 노하우가 도움이 됐다고 한다.

“티엔미미는 숙성을 한 소스를 많이 쓰고 있어요. 예컨대, 어향육사를 만들 때도 시판 두반장 대신 마른고추를 물에 불린 후 갈아 발효 숙성해 사용하고 있어요. 숙성을 하면 맛과 향이 강해지고 감칠맛도 올라와요. 저희 매장에 사용하는 소스들은 일주일 정도 상온 숙성을 해 사용하고 있어요. 소스를 만드는 비결은, 네슬레에서 소스담당으로 연구했던 게 도움이 됐지요.”

“지금의 동료들과 요식업에서 할 수 있는 모든 것 해보고파”

정지선 셰프의 꿈은 요리로 할 수 있는 가능한 많은 일을 해보는 것이다. 미디어 활동도 그 일환 중 하나다. 그가 어떤 일을 벌일지 아무도 모른다. 다만, 한계는 없다. 요리로 관통하는 모든 영역이 새로운 도전의 영역이다. 꿈을 향한 여정을 동료들과 함께 하기를 바라고 있다. 미디어에선 무서운 사장으로 비춰지지만, 누구보다 동료에게 애착이 깊은 그다.

“새로운 목표가 생겼어요. 요식업에서 할 수 있는 건 뭐든 다 해보자는 거에요. 그 목표가 저와 함께 하는 동료들에게도 동기 부여가 되기를 바라고 있어요. 가끔은 지금 충분히 성공했다는 이야기도 듣지만, 성공의 기준도 끝도 없다고 생각해요. 언젠가, 제 이름을 떠올릴 때 성공한 셰프보다 성장하는 셰프로 기억되고 싶어요.”

정지선 셰프의 열정은 여전히 뜨겁다. 그가 향하는 곳은 어딜지, 또 어디까지 갈 지 모른다. 한 가지 확실한 건 열정이 식지 않는 한 그는 걸음을 멈추지 않을 것이라는 믿음이다.