지난 26일 국가정보자원관리원 화재 여파…정부·지자체, 대통령 주재 회의까지 긴급 소집

[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 추석을 불과 며칠 앞둔 28일, 영주시를 비롯한 전국 주요 행정 시스템이 전면 장애를 겪으면서 시민 불편이 현실화되고 있다.

이번 사태는 지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재가 직접적인 원인으로 지목되며, 중앙정부와 지방자치단체는 복구와 대책 마련을 위해 긴급회의를 잇따라 소집했다.

영주시는 이날 오후 1시, 국가정보시스템 장애와 관련한 긴급대책회의를 열고 대응 방안을 집중 점검했다. 이번 회의에는 국·과·소장 등 약 120명이 참석했으며, 유정근 영주시장 권한대행 주재로 각 부서에서 관리 중인 전산시스템의 장애 현황과 대체 업무 처리 방안을 논의했다.

현재 영주시에서 파악한 장애 대상 시스템은 △정부24 등 각종 제증명 발급 △국민신문고 △여권 발급 △가족관계등록시스템 △행정정보 공동이용 △정보공개시스템 △행복e음시스템 △하늘 장사종합시스템 화장 예약 △영주시 홈페이지 게시판 등 시민 민원 관련 업무뿐 아니라 △차세대이호조시스템 등 주요 행정 업무 시스템까지 광범위하다.

시는 전산시스템 장애로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 기존 시스템을 대체할 수 있는 긴급 업무 처리 방안을 마련 중이며, 가능한 모든 행정력을 집중해 대응할 계획이다.

유정근 권한대행은 “추석 명절을 앞두고 장애가 발생해 시민 불편이 상당할 것으로 예상된다”며, “각 부서는 시민 불편을 최소화할 수 있도록 총력을 기울여 달라”고 당부했다.

이어 “공사대금 등 지출 업무 추진에도 차질이 없도록 만전을 기해 달라”고 강조했다.

한편, 중앙대책본부는 지난 27일 오후 8시와 28일 오전 9시에 행정안전부 재난안전관리본부장 주재로 긴급회의를 개최했으며, 28일 오후 5시 30분에는 대통령 주재 회의를 통해 국가적 차원의 대응 현황과 추가 대책을 점검했다.

이번 사태는 명절을 앞둔 시민들의 생활과 행정 업무 전반에 직접적 영향을 미칠 수 있어, 시와 중앙정부는 신속한 복구와 안정적 대체 시스템 운영에 총력을 기울이고 있다.