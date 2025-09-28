포항대학교·기업 홍보관 운영, 이차전지 산업 전국에 홍보 -경찰·소방·자원봉사단에 협력으로 안전하고 성공적인 대회 마무리

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항 송도해수욕장이 28일 아침부터 뜨거운 열기로 가득 찼다.

전국 각지에서 모인 8,500여 명의 마라토너가 ‘2025 포항 이차전지 전국 마라톤대회’ 출발선에 섰다.

바닷바람이 스치는 해안 코스 위로 참가자들의 발걸음과 환호 소리가 어우러지며 포항의 새로운 축제 현장이 열렸다.

이번 마라톤은 전국 최초 ‘이차전지’ 테마 마라톤으로, 포스코퓨처엠과 에코프로 등 포항을 대표하는 기업들이 참여해 산업 홍보도 함께 진행됐다. 포항대학교 등 교육기관도 참가해 청년 인재와 산업을 연결하는 축제라는 의미를 더했다.

출발선에서부터 참가자들은 긴장과 설렘이 교차하는 표정이었다.

송도해수욕장을 출발한 선수들은 영일대해수욕장, 환호해맞이공원, 죽천해수욕장 입구까지 이어지는 해안 코스를 달리며, 바다의 푸른 물결과 상쾌한 바닷바람을 온몸으로 느꼈다.

경쟁도 뜨거웠다. 하프코스 남자부 우승은 박영범(포항)씨, 여자부는 공미선(김해)씨 에게 돌아갔다.

10km 남자부 1위는 정운산(구미)씨, 여자부 1위는 이남경(울산), 5km 남자부 1위는 정세환(울산), 여자부 1위는 허소정(포항)씨가 각각 차지하며 관중들의 환호를 받았다.

대회 안전을 위해 포항 남·북부 경찰서와 소방서, 시설관리공단이 코스를 점검했고, 포항대학교와 지역 자생단체 자원봉사자들이 곳곳에서 참가자들에게 물과 간식을 제공하며 현장을 지원했다.

이강덕 포항시장은 “첫 대회임에도 이렇게 많은 시민과 선수들이 참여해 주셔서 감사하다”며 “포항의 미래 산업과 시민이 함께하는 새로운 축제의 장을 앞으로도 지속해서 만들어가겠다”고 말했다.

바닷바람과 햇살, 참가자들의 뜨거운 열정이 어우러진 이날, 포항 송도해수욕장은 단순한 달리기 코스를 넘어 산업과 지역, 사람을 연결하는 축제의 장으로 거듭났다.