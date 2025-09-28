과거·현재·미래 잇는 성화 점화식과 생활체육 경기로 축제 분위기 최고조

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 지난 27일 포항종합운동장에서 시민 1만여 명이 모인 가운데 제15회 포항시민 체육대회를 개최하며 지역 화합과 통합 30년의 성과를 기념하는 대규모 축제를 선보였다.

격년제로 열리는 시민 체육대회는 올해 포항시와 영일군 통합 30주년을 맞아 한층 의미가 깊었다.

대회는 지난 30년간 지역발전의 발판이 된 통합 역사를 되짚고, 시민 모두가 함께 화합과 희망을 나누는 자리로 꾸며졌다.

개막식에는 이강덕 포항시장, 이재한 포항체육회장, 국회의원 김정재·이상휘, 포항시의회 의장 김일만 등 주요 인사들이 참석해 축제의 시작을 함께했다.

이날 축제의 막은 가수 유연주와 풍물놀이패의 공연으로 화려하게 열렸다. 읍면동 선수단이 랩과 비트에 맞춰 힘차게 입장하자 관중석에서는 박수와 환호가 쏟아졌다.

이어진 성화 점화식은 ‘시민과 더 가까이’라는 주제로 과거와 현재, 미래를 잇는 상징적인 장면을 연출하며 현장을 뜨겁게 달궜다.

포항시립합창단의 ‘시민의 노래’ 합창과 가수 홍진영의 무대에는 시민들의 열광적인 환호가 이어졌다.

오후에는 윷놀이, 줄다리기 등 생활체육 경기와 읍면동 예선을 통과한 10개 팀의 ‘시민화합한마당’ 공연, 가수 선명과 지원이의 축하 무대까지 이어지며 축제 열기는 절정에 달했다.

마지막으로 성화가 소화되며 제15회 포항시민체육대회는 성대한 막을 내렸다.

포항시체육회 관계자는 “올해 대회는 지난 30년의 성과를 돌아보고 앞으로 30년을 준비하는 상징적인 축제였다”며 “시민 모두가 화합과 희망을 나누는 자리가 되어 기쁘다”고 밝혔다.