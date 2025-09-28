[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 26일 다가오는 추석 명절과 2학기 개학을 맞아 경북도 경산시지부 옥외광고협회와 합동으로 불법 광고물 정비 활동을 대대적으로 실시했다.

이날 불법 광고물 정비 활동에는 경산시 건축과 직원들과 옥외광고협회 회원들이 함께 참여했으며 동지역 주요도로변과 초등학교 주변 통학로를 중심으로 진행 됐다.

이들은 전신주·가로등 등에 무단으로 설치 된 불법 현수막, 벽보, 전단 등 유동광고물과 노후·위험 간판을 집중 정비했다.

적발 된 광고물은 즉시 수거·폐기했으며 관련 법규에 따라 과태료 부과 등 행정조치도 병행했다.

불법 광고물 철거뿐 아니라 올바른 광고 문화 정착을 위한 홍보·계도 활동도 함께 진행했다.

경산시 관계자는 “추석 명절과 개학기를 맞아 시민과 학생 모두가 깨끗하고 안전한 거리를 이용할 수 있도록 불법광고물 정비 활동을 강화했다”며 “앞으로도 불법 광고물에 대한 지속적인 지도·단속을 통해 건전한 광고 문화가 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.