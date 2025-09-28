유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

한여름 들판을 가득 메우는 해바라기를 떠올리면, 우리는 노랗게 고개를 모은 꽃송이들을 가장 먼저 생각합니다. 이 꽃들이 마치 태양을 경배하듯 해를 따라 움직인다고 믿어 ‘해바라기’라는 이름이 붙었습니다. 그러나 과학적으로 살펴보면 조금 다릅니다. 활짝 핀 해바라기는 태양을 따라 움직이지 않습니다. 꽃이 피기 전, 줄기와 꽃봉오리 시기에만 태양을 따라 동쪽에서 서쪽으로 움직이다가, 만개하면 남동쪽을 향해 고정됩니다. 우리가 흔히 믿는 ‘태양을 쫓는 해바라기’는 성장기의 특정 시기에만 나타나는 현상입니다.

이 사실은 단순히 식물학적 지식에 그치지 않고, 해바라기를 둘러싼 언어와 상징, 신화, 문화적 이미지를 다시 생각하게 만듭니다. 왜 우리는 해바라기를 태양을 향한 헌신의 상징으로 이해해왔으며, 그 믿음은 어떻게 사실과 어긋나는가? 그리고 이런 착각은 인간이 자연을 이해하고 삶에 은유를 부여하는 과정에서 어떤 의미를 가지느냐는 물음을 던집니다.

해바라기의 어린 줄기와 꽃봉오리는 ‘헬리오트로피즘(굴광성)’을 보입니다. 이는 빛을 향해 식물 기관이 방향을 바꾸는 생리적 반응입니다. 해바라기 새싹은 낮 동안 태양의 이동을 따라 줄기를 휘고, 밤에는 다시 동쪽으로 돌아와 새벽을 기다립니다. 이러한 현상은 생장호르몬인 옥신의 불균형 분포 때문입니다. 빛이 닿지 않는 쪽에 옥신이 몰려 세포가 길게 자라면서 줄기가 굽는 것이지요.

그러나 해바라기가 성숙해 꽃을 피우면 이러한 움직임은 멈춥니다. 대부분의 해바라기는 남동쪽을 향해 고정됩니다. 아침 햇볕을 먼저 받음으로써 꽃이 따뜻해지고, 곤충의 방문이 늘어나 수분 성공률이 높아집니다. 결국 해바라기의 ‘태양추적’은 성장기의 발달 전략일 뿐, 만개한 이후에는 안정성과 생식 성공을 위한 방향 고정이 최종 목적입니다.

그렇다면 왜 인간은 해바라기를 ‘영원히 해를 바라보는 꽃’으로 인식했을까요? 이는 우리가 해바라기를 바라보는 시간과 장소, 그리고 언어적 상상력의 산물입니다. 들판에 해바라기가 일정한 방향으로 고개를 든 모습은 마치 해를 향해 모여 있는 것처럼 보입니다. 여기에 어린 시절의 태양추적 현상이 겹쳐져 ‘해를 따른다’는 인식이 강화된 것입니다.

문화적으로 해바라기는 충성과 헌신의 상징이 되었습니다. 한 사람만 바라보는 애틋한 마음, 권력자에게 변치 않는 충성심, 신에게 바치는 종교적 헌신이 해바라기의 이미지와 쉽게 겹쳐졌습니다. 미술과 문학에서도 이러한 상징은 반복되었습니다. 반 고흐의 해바라기 연작 역시 단순한 정물이 아니라 집착과 열정의 화신으로 읽힙니다. 그러나 과학적 사실을 알게 되면, 이러한 상징성은 자연의 실제 움직임에서 비롯된 것이 아니라 인간의 바람과 이상을 투영한 신화임을 깨닫게 됩니다.

비슷한 사례로 미모사가 있습니다. 미모사는 ‘부끄럼풀’이라 불리며 자극을 받으면 잎을 접습니다. 사람들은 이를 부끄러움의 표현으로 이해했지만, 실제로는 감정이 아니라 생존 전략입니다. 잎을 접어 수분 증발을 줄이고 동물의 섭식을 피하려는 움직임입니다. 그러나 인간은 이를 감정적 언어로 해석해 사실과 의미를 혼합했습니다. 이는 해바라기를 태양을 쫓는 꽃이라 믿은 것과 같은 맥락입니다.

흥미로운 점은 이러한 ‘오해’가 단순한 오류로 끝나지 않는다는 것입니다. 오히려 은유로 작동하며 인간의 사고와 문화 속에서 풍부한 의미를 만들어냅니다. 해바라기를 영원히 태양을 바라보는 꽃이라고 말할 때, 우리는 사실이 아니라 바람과 가치관을 이야기하는 셈입니다. 충성, 헌신, 희망, 순수 같은 추상적 가치들이 해바라기의 모습에 담기고, 그것은 사실 여부와 무관하게 사회 속에서 지속됩니다.

과학적 사실은 분명 중요합니다. 그러나 인간은 사실을 넘어 의미를 찾고, 그것을 삶의 지침으로 삼습니다. 해바라기의 진실을 안다고 해서 지금까지의 문화적 해석이 무용해지는 것은 아닙니다. 오히려 자연의 사실과 인간 해석의 간극을 자각할 때 더 깊은 성찰에 도달할 수 있습니다.

또한 사실과 상징을 구분할 때 우리는 자연을 더 깊이 이해할 수 있습니다. 해바라기는 태양을 따라 움직이는 꽃이 아니라, 태양을 활용해 생존 전략을 세운 존재입니다. 이 지혜를 이해하는 것이야말로 자연을 존중하는 길입니다.

우리가 해야 할 일은 어느 한쪽을 부정하는 것이 아니라 두 얼굴을 함께 보는 것입니다. 사실은 사실대로 존중하면서, 상징은 상징대로 삶의 언어로 받아들이는 것이지요. 해바라기는 태양을 바라보지 않습니다. 그러나 우리는 여전히 해바라기를 통해 태양을 바라봅니다. 그 시선 속에서 자연과 인간이 만나는 새로운 이야기가 태어납니다.

한성민 국립생태원 자생식물생태부 연구원