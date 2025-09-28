[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 지난 26일 추석 명절을 맞아 지역 내 이주민 가정·외국인 등 다문화가족 80여명과 함께하는 ‘행복한 명절 보내기’ 나눔행사를 열었다.

이번 행사는 한가위의 넉넉한 정을 나누고 다문화 이웃과 구민이 함께 어울리는 지역공동체 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사에는 다문화 가정, 외국인 근로자, 유학생 등 다양한 배경의 이주민이 참여했다.

낯선 타지에서 명절 소외감을 느끼지 않도록 달서구는 매년 지역사회와 연계한 체감형 나눔 프로그램을 이어오고 있다.

올해는 ‘달서구의 빛을 찾아’를 주제로 보름달 보물 찾기, K-팝 ‘데몬 헌터스’ 챌린지, 전통문화 체험 등 참여형 프로그램을 운영했다.

이태훈 대구 달서구청장은 “추석은 가족과 이웃이 함께 모여 정을 나누는 가장 따뜻한 명절”이라며 “지역의 이주민 이웃들이 고향의 가족을 그리워하는 마음을 조금이나마 달래고, 우리 구민과 더 가까워지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.