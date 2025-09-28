KB금융 ‘2025 KB골든라이프 보고서’ 노후 적정생활비 월 350만원 필요한데 230만원 조달 가능, 최소 생활비도 미달 65세 은퇴 희망, 실제론 9년 빠른 56세 “노후 준비 잘 돼 있다”는 고작 19.1%

[헤럴드경제=김은희 기자] 안정적인 노후를 위한 적정 생활비에 비해 실제로 조달할 수 있는 자금이 월 120만원 모자란 것으로 나타났다. 최소 생활비보다도 20만원가량 부족했다. 실제 은퇴 시기는 희망 시점보다 9년 빨랐으나 5가구 중 4가구는 노후 준비 수준이 여전히 미흡하다고 느끼는 것으로 파악됐다.

KB금융그룹이 28일 공개한 ‘2025 KB골든라이프 보고서’에 따르면 한국인이 생각하는 노후 적정 생활비는 월 350만원으로 2023년 조사보다 19만원 적었다. 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)에 따른 막연한 불안 심리가 높인 예상 생활비 규모가 제자리를 찾은 영향으로 풀이된다.

적정 생활비는 기본적인 의식주 해결에 필요한 최소 생활비에 여행·여가활동·손주 용돈 등을 포함하는 비용을 말한다.

그러나 현재 경제적 노후준비 정도를 고려할 때 은퇴 후 조달할 수 있는 금액은 월 230만원으로 적정 생활비의 65.7%에 그쳤다. 최소 생활비(248만원)보다도 18만원 모자란 수준이다.

현역 가구의 희망 은퇴 나이는 평균 65세로 2023년과 동일했으나 실제 은퇴 나이는 이보다 9년 빠른 56세였다. 경제적 노후준비를 시작하는 나이로는 가장 많은 16.1%의 응답자가 50~54세를 꼽았고 평균은 48세였다. 대개 48세가 돼서야 경제적 노후준비에 나서는데 준비 가능 기간이 8년 정도밖에 되지 않는다는 의미로 읽힌다. 노후를 위한 경제적 준비 계획이 없다고 밝힌 응답자도 15.2%에 달했다.

이는 행복한 노후를 위한 가장 중요한 요소로 건강(48.6%) 다음으로 경제력(26.3%)을 꼽고 있는 상황과 대비된다.

종합적인 노후준비의 필요성에 대해서는 조사 대상자의 77.8%가 ‘필요하다’고 응답해 대다수가 공감하고 있었다. 다만 실제로 노후 준비가 잘 돼 있다는 응답률은 19.1%에 불과해 대다수인 80.9%가 자신의 노후준비 수준이 여전히 미흡하다고 생각하고 있었다고 KB금융은 풀이했다.

특히 노후 행복의 핵심 요소로 꼽힌 경제력은 응답자의 21.1%만이 노후 대비 충분한 경제력을 보유하고 있다고 답해 준비 정도가 가장 미흡했다.

노후 생활비 조달에 있어서는 연금에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났다. 노후 생활비 조달가능금액 중 60% 이상은 국민연금, 사학·군인·공무원연금, 퇴직연금, 개인연금, 주택연금 등의 연금을 활용해 마련할 예정이었다. 이를 위해 한국 가구는 평균 2.9개의 연금을 보유하고 53.8%는 개인연금을 추가로 가입하고 있었다.

한국 가계 자산의 75%에 이르는 부동산을 활용한 노후자금 준비에 대해서는 여전히 소극적이었다. 주택연금에 가입할 의향이 있는 가구는 32.3%에 그쳤다. 주택 다운사이징을 통한 노후자금 준비에 대해서는 응답자의 59.7%가 활용 의향이 있다고 밝혔으나 그 시기는 70대를 선호한 것으로 나타났다.

익숙한 집과 지역사회에서 살면서 독립적이고 안전하게 나이 들고자 하는 ‘에이징 인 플레이스(Aging In Place)’에 대해서는 80.4%가 동의했다. 2023년 조사(66.2%) 대비 14.3%포인트 많았다. 한국인이 생각하는 ‘동네’의 개념은 ‘도보 30분 이내’(39.2%)의 거리로 의료시설, 편리한 교통, 공원 등 자연 환경, 쇼핑시설 등을 선호하는 인프라 조건으로 꼽았다.

황원경 KB금융경영연구소 부장은 “한국 사회는 이미 초고령사회에 접어들었지만 노후를 위한 경제적 준비는 의지와 달리 여전히 미흡한 수준”이라며 “고령층 돌봄에 의한 사회적 비용 증가가 우려되고 있는데 AIP 실현은 하나의 해답이 될 수 있다. 살던 집과 동네에서 장기 거주하기 위해 개인의 건강, 재무 등 노후준비 노력뿐 아니라 제도적·사회적인 지원 체계 구축 방안도 모색할 필요가 있다”고 밝혔다.

보고서는 5월 30일부터 6월 18일까지 전국 25~74세 남녀 3000명을 대상으로 실시한 설문조사와 별도 패널을 대상으로 한 표적집단심층면접 결과를 토대로 작성됐다.

KB금융은 행복한 황금빛 미래를 꿈꾸는 이에게 은퇴 준비부터 은퇴 이후의 삶까지 생애 전반에 걸친 든든한 노후준비를 위한 가이드라인으로 KB골든라이프 보고서를 발간하고 있다. 올해 네 번째 발간한 이번 보고서는 한국인의 노후준비 현황과 노후생활에 대한 인식 분석 결과 등을 담았다.