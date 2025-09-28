[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 지난 25일 성서캠퍼스 행소관에서 중남미(멕시코·브라질·아르헨티나·파라과이), 동유럽(우크라이나)의 한국교육원과 유학생 유치 및 국제교육 교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 계명대는 한국교육원이 추천한 외국인 학생에게 입학 절차를 간소화하고 장학금을 지원하는 등의 혜택을 제공하며 ‘Bridge to Keimyung’ 캠프 참가도 지원한다.

이 캠프는 유학에 관심이 있는 외국인 학생을 대상으로 계명대가 체류 비용을 부담해 운영하는 단기 캠프다. 한국교육원은 계명대에 우수 유학생을 추천하고 다양한 국제교육 교류 프로그램을 운영하는 방식으로 협력한다.

김선정 계명대 국제부총장은 “이번 협약 국가의 유학생 수는 아직 많지 않지만 이를 계기로 문화적 다양성을 확대하고 향후 유학생 유치 국가를 다변화할 계획”이라며 “앞으로도 한국교육원과 협력을 통해 유학생 유치의 공적 기반을 마련하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 계명대에는 현재 총 61개국 3862명의 외국인 유학생이 재학 중이다.