이연희 더불어민주당 의원실 자료 2025년 공공분양주택 청약경쟁률 및 당첨점수 현황

[헤럴드경제=홍승희 기자] 올해 청약을 진행한 신도시 공공분양 택지 중 가장 경쟁률이 높았던 곳은 경기도 하남 교산인 것으로 집계됐다. 수도권 공공분양에서 청약통장 납입금액 커트라인이 가장 높았던 곳은 고양창릉 지구였으며, 가장 낮은 곳은 남양주 왕숙이었다. ‘젊은 부자의 도시’로 불린 동탄의 경우 청약 납입금액 커트라인이 94만원으로 비교적 낮은 편에 속했다.

28일 이연희 더불어민주당 의원실이 국토교통부로부터 제출받은 ‘공공분양주택 청약경쟁률 및 청약당첨 점수 현황’에 따르면 올해 청약 경쟁률이 가장 높았던 공공분양주택은 경기도 하남의 교산 프루지오 더 퍼스트였다. 지난 3월 모집공고를 시작한 이 아파트는 249세대 공급에 7만5300명이 몰렸다.

교산 푸르지오 더 퍼스트의 경우 사전청약 당첨자의 본청약률이 84%에 달해 이목을 끌었던 단지다. 전용면적 59㎡A의 분양가가 2021년 사전청약 때보다 8500만원 가까이 오른 5억7167만원에 달했지만, 인근 아파트 실거래가는 약 9억원에 달해 ‘4억원 로또’에 가까운 효과를 볼 수 있는 기회였다.

수도권에서 다음 경쟁률이 높았던 곳은 부천대장 A8블록 공공분양이었다. 88가구를 모집하는데 2만617명이 몰렸다. 부천대장지구는 3기 신도시 중 서울과 가장 가까운 위치에 있으며 도보권에 대장홍대선이 있어 서울 홍대입구역까지 20분 내 접근이 가능하다. 또한 분양가 상한제가 적용돼 분양가가 합리적이어서 주변 단지 대비 시세 차익도 기대된다. 서측 도시첨단산업부지에는 SK이노베이션 등 SK그룹 계열사 입주가 예정돼 있어 자족 기능도 갖출 것으로 전망된다.

반면 가장 경쟁률이 낮은 곳은 남양주왕숙 A1블록이었다. 139세대를 모집하는 데 9884명이 모여 71 대 1의 경쟁률을 기록했다. 남양주왕숙지구 남쪽에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선, 강동하남남양주선(지하철 9호선 연장선), 경춘선 등 3개 철도노선이 연결되는 ‘트리플 역세권’인 가칭 왕숙역이 들어설 예정이지만, A1 블록의 경우 역과 거리가 있는 북쪽에 해당해 상대적으로 인기가 떨어진 것으로 풀이된다.

한편 공공분양주택 청약당첨 납입금액의 커트라인을 분석한 결과 가장 높았던 곳은 고양창릉지구 S-6블록으로, 608만원을 기록했다. 이곳은 서울~문산고속도로와 자유로, 제2자유로 등 도로 교통망이 다양하고 수도권 지하철 3호선(원흥·삼송역), 경의중앙선(한국항공대역) 등 대중교통 인프라가 갖춰져 있어 인기가 높은 편이었다. 가장 높은 경쟁률을 기록한 하남 교산 푸르지오 더 퍼스트는 380만원이었다.

삼성전자, 삼성SDI 등 대기업의 배후주거지로 자리 잡아 ‘젊은 부자의 도시’로 불렸던 경기도 화성시 동탄은 꿈의숲 자연앤 데시앙과 포레파크 자연앤 푸르지오가 각각 152만원과 94만원으로 비교적 낮은 금액을 기록했다. 청약통장에 94만원만 있으면 동탄 아파트를 분양받을 수 있었던 셈이다.

동탄2신도시에 위치한 두 아파트는 올해 ‘시세차익 11억원’을 기록하며 16억원에 팔린 동탄 롯데캐슬과 거리가 있지만, 여전히 분양가가 주변 아파트 시세와 약 2억원정도 저렴했던 단지다. 수도권에서 가장 낮은 납입금액 커트라인을 기록한 곳은 남양주왕숙 A1(32만원)블록이었다.

이처럼 진입장벽이 높지 않다 보니 전문가들은 3기 신도시 청약이 ‘내 집 마련’을 할 수 있는 효과적인 방법이 될 수 있다고 귀뜸한다. 특히 사전청약 당첨자 중에서도 입주를 포기하는 이들이 많은데, 이렇게 되면 본청약 분양 물량이 더 많아지기 때문에 당첨을 노려볼 수 있다는 것이다.

한 업계 관계자는 “2021년부터 사전청약한 3기 신도시 공공분양이 올해부터 본격적으로 본청약에 들어갔다”며 “청약을 통해 환금성이 좋은 대단지 아파트를 분양받고, 이른바 ‘갈아타기’를 거듭하는 게 청년들에게 좋은 자산 증식 방법이 될 수 있다”고 제언했다.