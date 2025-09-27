[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 무명 김종학이 KPGA투어 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억5천만원)에서 1타 차 선두에 나섰다.

김종학은 27일 경기도 여주의 페럼 클럽(파72·7330야드)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 버디 6개에 보기 1개로 5언더파 67타를 쳐 중간 합계 13언더파 203타로 2위인 전가람을 1타 차로 앞섰다.

2019년 KPGA투어에 데뷔한 김종학은 아직 우승이 없다. 프로 데뷔후 최고 성적은 2019년 제네시프 챔피언십에서 기록한 공동 4위다. 올시즌에도 톱10에 든 적이 없을 정도로 이름을 알릴 기회가 없었다. 하지만 이번 대회에선 흔들림없는 플레이로 선두를 꿰차 생애 첫 우승에 도전하게 됐다.

이번 대회 우승자에겐 우승 상금 2억 5천만원에 KPGA투어 3년 시드가 주어진다. 김종학으로선 인생의 터닝 포인트가 될 전리품이다. 김종학은 지난 주 골프존오픈에서 3라운드에 마지막 조로 플레이했는데 결과가 좋지 못했다. 7오버파 78타를 쳐 순위가 2위에서 공동 45위로 순위가 하락했다.

김종학은 “지난 주엔 오랜 만에 기회를 맞아 많이 긴장했다. 그래서 아쉬운 결과를 냈다”며 “지난 주와 동일하게 오늘도 마지막 조에서 플레이했는데 지난주 경험이 오히려 큰 공부가 됐다. 한번 겪어보니 부담감이 훨씬 덜했다. 그래서 오늘은 무너지지 않고 좋은 흐름 잡아 칠 수 있었다”고 말했다.

김종학은 최종라운드에 대해 “내일 비가 예보돼 있는데 순위를 생각하지 않고 매 홀 코스 공략에만 집중하려 한다. 오로지 내 골프에만 집중해서 플레이하면 좋은 성적은 따라오지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.

투어 통산 3승을 기록중인 전가람은 3타를 줄여 1타 차 2위로 시즌 첫 승에 도전하게 됐다. 뒤를 이어 최승빈과 이태훈이 나란히 중간 합계 11언더파 205타로 공동 3위에 포진했다.

전날 선두에 올랐던 황중곤은 샷의 정확도가 떨어져 3오버파로 부진한 탓에 공동 5위(9언더파 207타)로 순위가 하락했다.