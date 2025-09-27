[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 노승희가 정교한 샷을 앞세워 KLPGA투어 시즌 마지막 메이저 대회인 하이트진로 챔피언십(총상금 15억원)에서 1타 차 선두에 나섰다.

노승희는 27일 경기도 여주의 블루헤런 골프클럽(파72·6779야드)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 3언더파 69타를 쳐 중간 합계 8언더파 208타로 2위인 성유진을 1타 차로 앞섰다. 노승희는 이로써 지난 6월 더헤븐 마스터즈에서 연장전 끝에 이다연을 물리치고 시즌 첫 승을 거둔 후 4개월여만에 시즌 2승째에 도전하게 됐다.

2번 홀(파3)서 3.7m, 4번 홀(파5)서 2.3m 버디를 잡아 선두 경쟁에 가세한 노승희는 10번 홀(파5)서 티샷을 깊은 러프 지역으로 보낸데다 쓰리 퍼트가 겹쳐 보기를 범했다. 그러나 13번 홀(파4)서 5m, 18번 홀(파5)서 3.6m 오르막 버디 퍼트를 넣어 1타 차 선두로 최종라운드를 맞게 됐다.

노승희는 올시즌 더헤븐 마스터즈 우승 외에 준우승도 4번이나 차지하며 상금랭킹 선두를 달리고 있다. 시즌상금 11억 1053만원으로 2위인 유현조(10억 9461만원)에 근소한 차로 앞서 있는 노승희가 이번 대회에서 우승상금 2억 7천만원을 차지한다면 상금 타이틀 획득에 한발 더 다가설 수 있다.

노승희는 경기 후 ”1, 2라운드와 마찬가지로 페어웨이 적중률을 높이려 했다. 그게 잘 맞아 떨어져 보기를 1개로 막았다. 그리고 버디 기회 왔을 때 퍼트가 잘 들어가 줘서 기분 좋게 마무리한 것 같다“며 ”내일 비가 예보되어 있는데 큰 변수다. 코스 전장이 길게 느껴지고 러프가 좀 더 억세지니 내일도 최대한 페어웨이 지키면서 쉽게 파를 할 수 있는 곳으로 공략하겠다“고 말했다.

공동 선두로 3라운드를 시작한 성유진은 17, 18번 홀의 연속 버디로 선두 노승희를 1타 차로 묶는데 성공했다. 성유진은 16번 홀까지 버디 3개에 보기 4개로 1타를 잃었으나 17번 홀(파4)서 1m, 18번 홀(파5)서 4.4m 내리막 버디 퍼트를 성공시켜 1타 차 2위로 역전 우승에 도전하게 됐다.

성유진은 ”마지막 2개 홀 연속 버디를 기록해 좋은 흐름으로 마쳤으니 (좋은 흐름을 이으려면)잠을 안 자야 할 것 같다.(웃음)“고 너스레를 떤 뒤 ”우승 욕심이 난다. 하지만 욕심을 내면 몸이 굳어서 좋지 않다는 것을 알기 때문에 내일은 마음을 비우고 한 타, 한 타 열심히 노력할 것“이라고 밝혔다.

유현조는 버디 5개에 보기 2개로 3언더파 69타를 쳐 중간 합계 6언더파 210타로 이날 4타를 줄인 김민별과 함께 공동 3위에 자리했다. 유현조는 ”우승 세리머니를 정말 하고 싶지만 솔직히 코스가 어려워 잘 모르겠다“며 ”그래도 생애 첫 다승의 기쁨, 시즌 마지막 메이저 대회 우승의 기쁨, 그리고 올 시즌 첫 메이저 대회 다승이라는 기록이 걸려 있는 만큼 꼭 우승하고 싶다“고 말했다.

시즌 4승에 도전하는 방신실도 3타를 줄여 중간 합계 5언더파 211타로 홍정민과 함께 공동 5위에 포진했다.

그러나 공동 선두로 3라운드에 나선 이예원은 5타를 잃는 난조를 보여 중간 합계 1언더파 215타로 단독 7위로 순위가 하락했다. 이예원은 이날 전반 9홀엔 버디와 보기 3개 씩을 주고받으며 타수를 지켰으나 후반에 보기 3개에 더블보기 1개를 범해 5타를 잃고 말았다.

전날 3언더파 69타를 때려 회복 기미를 보이던 윤이나는 이날 버디 2개에 보기 4개로 2오버파 74타를 기록해 공동 15위(2오버파 218타)로 순위가 4계단 하락했다.