與김원이 “檢, 정치인 탄압 위한 정치 공작의 사냥개 노릇”

우원식 국회의장이 지난 25일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 회의 시작을 알리는 의사봉을 두드리고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=정윤희 기자] 우원식 국회의장은 27일 ‘라임 사태’ 핵심인 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 금품을 수수한 혐의로 재판에 넘겨진 기동민 더불어민주당 전 의원, 이수진 더불어민주당 의원이 1심에서 무죄를 선고받은 것에 대해 “정말 고생 많았다”라고 말했다.

우 의장은 이날 페이스북에서 기 전 의원과 이 의원을 “나의 사랑하는 후배”라 부른 뒤 “얼마나 억울하고 힘들었을까”라며 이같이 밝혔다.

민주당 출신인 그는 전날 국회 본회의에서 민주당 주도로 검찰청 해체 등의 내용을 담은 정부조직법이 처리된 것과 관련, “어제는 검찰에도 큰 변화가 있었는데, 이런 걸 역사라 부른다”고 했다.

허영 더불어민주당 원내정책수석부대표는 페이스북에서 “검찰청 폐지 법안이 통과되던 날 무죄 판결, 정말 잘 됐다”며 “다시 국민을 위해 일할 기회가 빨리 다가오길 기대한다”고 말했다.

같은 당 김원이 의원은 페이스북에서 “기동민 사건이야말로 정치 검찰의 기소권을 왜 박탈하고 검찰청을 해체해야 하는지 극명하게 보여준다”며 “검찰이 정치인 탄압을 위한 정치 공작의 사냥개 노릇을 했으니, ‘개검’이라 부르지 않을 수 없다”고 말했다.


