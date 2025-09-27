“‘통미봉남’ 크게 걱정하지 않아”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간 정상외교가 재개될 가능성을 배제할 수 없다고 정부 고위 관계자가 26일(현지시간) 밝혔다.

정부 고위 관계자는 이날 미국 뉴욕에서 현지 한국 특파원들과 만나 APEC 정상회의를 계기로 북미 정상 간 대화가 재개될지에 대해 “지금으로선 단정적으로 말하기 곤란하지만 그럴 가능성을 배제할 수는 없다고 본다”고 말했다.

이어 “(북미 정상간의 대화는) 할 수 있는 일이고 또 그렇게 되기를 바라면서 지켜보도록 하겠다”라고 말했다.

트럼프 대통령은 집권 1기 때인 지난 2019년 6월 일본에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의를 마치고 예정 없이 한국을 방문, 전격적으로 판문점에서 김 위원장을 만난 바 있는데 유사한 형태로 판문점 북미대화가 열릴 가능성을 염두에 둔 언급으로 풀이된다.

이 같은 고위 관계자 발언은 최근 김정은 위원장이 북미대화에 대한 의향을 피력한 이후 달라진 정부 판단을 반영한 것으로 풀이된다.

정부는 최근 김 위원장이 ‘북한 비핵화 포기’를 전제로 한 북미대화 의향을 피력하기 전만 해도 APEC 계기 북미대화 가능성에 다소 회의적이었다.

일례로 위성락 국가안보실장은 지난달 29일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연한 자리에서 한미정상회담(8월25일) 이후 북미·남북미 대화 가능성이 제기되는 것과 관련해 “현실적으로 대화 가능성에 대한 기대를 높게 잡지 않는 것이 오히려 건설적”이라고 말했다.

김 위원장은 21일 최고인민회의 제14기 제13차 회의에서 “개인적으로는 현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”며 “만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다”고 말한 것으로 북한 관영매체들에 보도됐다.

북한이 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회 고위급 회기를 계기로 2018년 이후 7년 만에, 김성경 외무성 부상을 단장으로 하는 고위급 대표단을 파견한 것도 북미 간 대화채널 재개 가능성에 대한 기대를 높이는 지점이다.

고위 관계자는 북한의 고위급 대표단 파견이 북미 접촉 기회가 될지에 대해 “북한이 일단 (유엔이라는) 다자외교 무대로 나오는 것은 좋은 일이라 생각한다”며 “북미 간 이를 계기로 접촉이 있을지에 대해선 예의주시하고 있다”라고 말했다.

북한의 ‘통미봉남’(通美封南·미국과 적극 대화하면서 한국과는 대화를 단절하는 것)‘ 전략 우려에 대해선 “크게 걱정하지 않는다”라고 이 관계자는 언급했다.

이 대통령은 지난 8월 한미 정상회담에서 트럼프 대통령이 ‘피스메이커’가 되면 자신이 ‘페이스메이커’로 열심히 지원하겠다고 밝힌 만큼 북미 간 대화 진전, 신뢰 구축, 최종적으로는 비핵화를 이루는 데 정부가 집중하고 있다는 취지다.

이 대통령이 유엔총회 참석차 뉴욕을 방문하면서 23일 열린 트럼프 대통령이 주재한 정상 환영 만찬 행사에 참석하지 않고 별도 일정을 소화한 것에 대해 정부 고위 관계자는 “우리는 불과 얼마 전 굉장히 긴 한미 정상회담을 가졌다”며 “리셉션 인사줄에서 10여초 인사하고 끝나는 행사여서 그 행사보다는 다른 일정을 가지시는 게 좋겠다는 의견을 냈다”고 설명했다.

조지아주에서 있었던 한국인 구금 사태 이후 미 정부와의 비자 문제 협의에 대해선 “기업 투자 시 별도의 비자 카테고리를 신설해 편리하고 안전하게 체류 자격을 확보하는 방안을 생각하고 있다”라고 설명했다.

이어 “궁극적으로 미 의회에서 관련 법안을 통과시키는 일도 포함할 수 있다”며 “어떻게 하는 게 빠르고 현실적인지 워킹크룹을 통해 미 측과 교류해 나갈 예정”이라고 말했다.

그는 또한 한국 내 일각에서 거론되는 독자 핵무장 가능성에 대해 질문받자 “당연히 우리 정부는 핵무장에 아무런 계획이 없다”며 “다음 정부도 그런 생각을 하지 말아야 한다고 믿는다”고 밝혔다.