[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 김경수 대통령직속지방시대 위원장은 26일 “수도권 일극 체제를 5개 메가시티 권역으로 재편하는 ‘5극 3특’ 전략을 통해 광주·전남을 대한민국의 새로운 성장 거점으로 만들겠다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 광주경영자총협회 초청 노사민정 포럼 금요조찬 특강에서 “수도권 과밀과 지방 소멸 위기는 대한민국 전체의 위기”라며 “과거 혁신도시 정책이 8년간 수도권 집중을 늦추는 성과도 있었지만, 기업 유치 등 후속 전략 부재로 청년들이 일자리를 찾아 수도권으로 떠나는 흐름을 막지 못했다”고 평가했다.

이로인해 지방의 활력이 저하될 뿐만 아니라, 수도권 역시 교통 혼잡 등 막대한 사회적 비용을 치르며 경쟁력을 잃어가고 있다고 지적했다.

그는 이에 대한 해법으로 현 정부의 ‘5극 3특’ 균형발전 전략을 제시하고 “수도권, 충청, 광주·전남, 대구·경북, 부·울·경 등 5개 광역 경제권과 3개의 특별자치도를 육성해 대한민국을 다극 체제로 전환해야 한다”고 강조했다.

김 위원장은 “광주·전남을 차세대 전력망, 인공지능(AI), 미래 모빌리티 산업의 중심지로 육성하고 이를 위해 규제·재정·세제·인재 양성을 아우르는 파격적인 지원을 하겠다”며 “지역 기업인 여러분과 함께 광주 전남의 성공 모델을 반드시 만들겠다”고 말했다.