- 연일 방문 열기 뜨거워... 호평 확산

롯데건설이 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 일원에 공급하는 ‘청주 롯데캐슬 시그니처’가 26일 견본주택을 개관한 이후, 연일 방문객들의 발길이 이어지며 뜨거운 관심을 입증하고 있다. 개관 첫날부터 성황을 이룬 데 이어 오픈 이후에도 호평이 확산되며 청주 분양 시장의 중심으로 떠오르고 있다.

총 962세대 규모로 조성되는 이번 단지는 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡로 구성되며, 이 중 459세대가 일반분양으로 공급된다. 중소형 평형 위주의 실속 있는 평면 구성에 실수요자들의 문의가 꾸준히 이어지고 있다.

견본주택을 찾은 관람객들은 △충청권 광역급행철도(CTX, 예정) △KTX·SRT 환승이 가능한 오송역 △청주공항 △청주 고속·시외버스터미널 등 우수한 광역 교통망과 더불어 강서IC, 청주IC, 서청주IC, 제2순환도로, 가로수로 등 편리한 도로망을 꼽으며 높은 만족감을 드러냈다.

또한 단지 인근에 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 풍부한 생활 인프라가 밀집해 있다는 점과 강서초·서현초·서현중 등 우수한 학군이 가까이 자리한 점도 수요자들의 호평을 얻고 있다.

특히 남향 위주의 특화 설계와 채광·통풍을 고려한 구조, 탁 트인 조망권은 방문객들로부터 큰 호응을 받았다. 단지 중앙의 대규모 중앙광장과 녹지 공간, 실내골프클럽·피트니스 클럽·작은도서관·키즈 플레이라운지 등 다채로운 커뮤니티 시설도 입주 이후 생활 만족도를 높일 요소로 꼽히고 있다.

롯데건설 관계자는 “견본주택 개관 이후 연일 많은 분들이 찾아주시며 뜨거운 관심이 이어지고 있다”며 “청주 롯데캐슬 시그니처는 브랜드 가치와 입지, 특화 설계를 모두 갖춘 단지로, 청주 주거 트렌드를 새롭게 이끌어갈 것”이라고 말했다.

견본주택은 청주시 흥덕구 가로수로 일원에 마련되어 있으며, 주말을 맞아 더 많은 관람객들의 방문이 기대되고 있다.