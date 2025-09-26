쿠팡플레이, JTBC 역대 대표 흥행작 공개 광고 시청 시 일반 회원도 무료 시청 가능

[헤럴드경제=손미정 기자] 쿠팡플레이가 ‘재벌집 막내아들’과 ‘부부의 세계’, ‘SKY 캐슬’ 등 JTBC의 대표 흥행작들을 26일부터 선보인다. 와우회원 뿐만아니라 일반 회원도 무료로 콘텐츠를 즐길 수 있다. 쿠팡플레이는 이번 대표작 공개를 시작으로 JTBC 작품을 지속적으로 확대해 나간다는 계획이다.

이번에 쿠팡플레이가 선보이는 JTBC 콘텐츠는 역대 흥행작들로 구성됐다. 송중기, 이성민, 신현빈 주연의 ‘재벌집 막내아들’은 최고 시청률 30.1%를 기록한 대표 흥행작이다. 김희애, 박해준, 한소희가 출연한 ‘부부의 세계’는 한국 비지상파 드라마 최고 시청률(28.4%)을 경신한 바 있다. 천우희, 전여빈, 한지은 주연의 ‘멜로가 체질’은 현실적인 대사와 유머로 공감대를 형성하며, 대본집 출간 요청이 이어질 만큼 꾸준한 사랑을 받고 있다.

매회 파격적인 전개로 공개 당시 비지상파 최고 시청률을 경신한 ‘SKY 캐슬’, 동명의 영화를 각색한 ‘뷰티 인사이드’, K-여성 히어로물의 새 지평을 연 ‘힘쎈여자 도봉순’, 법과 원칙을 넘나들며 연쇄살인마를 추적하는 형사들의 심리를 밀도 있게 그려낸 ‘괴물’ 등도 공개된다.

쿠팡플레이는 JTBC의 주요 드라마와 예능을 꾸준히 제공해오고 있다. ‘굿보이’, ‘옥씨부인전’ 등 최신 드라마를 비롯해 ‘이혼숙려캠프’, ‘1호가 될 순 없어’, ‘한문철의 블랙박스 리뷰’ 등 다양한 예능 프로그램은 실시간 라이브 콘텐츠로도 만나볼 수 있다.