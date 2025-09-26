KAIA, 2035 NDC 긴급간담회

자동차모빌리티산업연합회(KAIA)는 강남훈(사진) KAIA 회장, 이택성 한국자동차산업협동조합(KAICA) 이사장, 문성준 현대차기아협력회 회장, 한성훈 한국자동차공학회(KSAE) 부회장, 서진원 자동차부품산업진흥재단(KAP) 사무총장, 김현용 한국자동차연구원(KATECH)소장 등이 참석한 가운데 긴급간담회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 간담회는 정부가 지난 24일 ‘2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 수송부문 공개 토론회’에서 발표한 수송부문 감축목표와 무공해차 보급 목표에 대한 자동차산업계의 입장을 정리하기 위해 개최됐다.

KAIA는 정부가 공개 토론회에서 발표한 목표는 2035년에 거의 모든 자동차를 무공해차로 판매해야 달성이 가능한 수준으로 분석했다. 현실적인 보급경로를 고려할 때 840만대 목표는 2035년에 90% 이상, 980만대 목표는 2035년 무공해차 100% 판매해야 달성 가능한 수준이라는 게 KAIA 측 설명이다.

참석자들은 “수송부문 무공해차 보급목표는 단순히 전기동력차 보급 이슈가 아닌 내연기관 중심의 산업생태계에 근본적 변화를 주는 중요한 이슈로 보급목표 설정은 국내 자동차산업 경쟁력의 지속가능성이 최우선 고려돼야 한다”고 공감대를 형성했다.

강남훈 회장은 “과도한 보급목표는 자동차 평균 이산화탄소(CO₂) 감축 규제, 판매의무제 등의 규제 수준으로 이어져 업계 규제부담을 가중시키고, 국내시장에서의 수입차 특히 중국산 전기차의 시장잠식이 가속화될 것”이라고 강조했다.

강 회장은 “국내에서 생산된 전기차가 보급될 수 있도록 부품업계 등 산업생태계의 전동화 전환속도 등을 고려한 보급목표 설정이 중요하다”며 “이를 위해 전기차·수소차 생산세액 공제 등을 통해 국내 생산기반 강화정책이 필요하다”고 말했다.

이어 “수요가 없는 상태에서의 공급규제는 자동차업계의 패널티 부담으로 이어져 전동화 투자여력을 감소시키는 등 전동화 전환에 역행할 수 있기 때문에 공급규제보다 소비자가 체감할 수 있는 강력한 수요창출 정책이 우선 뒷받침돼야 한다”고 덧붙였다.

