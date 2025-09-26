러시아 동결자산으로 우크라 무기지원 제안 다음주 EU 정상회의서 논의 전망

[헤럴드경제=도현정 기자]프리드리히 메르츠 독일 총리가 유럽연합(EU)에 동결된 러시아 자산을 활용해 우크라이나에 전쟁 자금을 지원하자고 제안했다. 이는 러시아 자산 압류에 회의적이었던 과거의 입장에서 전환된 것이다. 트럼프 미국 행정부에서 감소한 우크라이나 지원에 따라 EU가 독자적인 방안을 모색해야 한다는 중압감에서 입장을 선회한 것으로 보인다.

메르츠 총리는 25일(현지시간) 파이낸셜타임즈(FT) 기고를 통해 동결된 러시아 자산을 활용해 우크라이나에 무기를 지원하자고 촉구했다. 그는 ‘우크라이나 평화를 위한 새로운 재정적 동력’이라는 제하의 기고문에서 “우리는 러시아 침략의 비용을 체계적이고 대대적으로 높여야 한다. 모스크바(러시아)는 우크라이나가 더 큰 지속적인 저항력을 가지고 있음을 깨달을 때에만 휴전 협상 테이블에 나올 것”이라며 이 같은 안을 제시했다.

메르츠 총리는 EU가 “재산권을 침해하지 않으면서 거의 1400억유로(약230조3000억원)에 달하는 무이자 대출을 우크라이나에 제공할 수 있다”며 “이 대출은 러시아가 이번 전쟁 기간에 야기한 피해를 우크라이나에 배상한 후에야 상환될 것”이라 제안했다. 그는 “이 같은 광범위한 지원에는 회원국들의 예산 보증이 필요할 것”이라며 “이 양자간 보증은 오는 2028년 차기 다년도 재정 체계가 마련되는 즉시 EU의 장기 예산하의 담보화로 대체돼야 한다”고 덧붙였다.

메르츠 총리가 고려 중인 방안은 동결된 러시아 자산의 현금 잔고를 사용해 무이자 EU 채권을 매입, 이를 통해 우크라이나에 무이자 대출을 제공한다는 것이다.

두 번째 방안은 자금 조달을 관리하기 위해 특수목적법인(SPV)을 사용하는 것으로, 이는 비EU 국가들의 참여를 가능하게 한다. 그는 “동결된 러시아 자산을 보유하고 있고, 우크라이나를 지원하고자 하는 비EU 국가도 참여할 수 있다”며 “G7 회원국들과 이를 조율할 것”이라 밝혔다. 이는 미국 등 북미 국가들을 염두에 둔 전제로 보인다.

메르츠 총리는 이 자금이 우크라이나의 일반 예산을 충당하는 것이 아니라, 오직 군사 장비 구매에만 사용되어야 한다고 강조했다. 그는 “이러한 포괄적인 프로그램은 유럽 방위 산업을 강화하고 확장하는 데도 도움이 되어야 한다”며 “이는 우리의 집단 안보와 유럽의 주권 모두에 기여할 것”이라고 썼다. 그는 “지금이야말로 시간을 벌려는 러시아 대통령의 냉소적인 게임을 방해하고 그를 협상 테이블로 끌어낼 효과적인 수단을 적용할 순간”이라며 많은 국가들의 동참을 촉구했다.

독일 정상의 제안은 다음달 1일 코펜하겐에서 열리는 EU 정상회의에서 논의될 예정이다.