초역세권 입지, 1524가구 조성 분상제 적용, GTX-D 예정 호재

대우건설은 경기도 김포시 풍무역세권 도시개발사업 B3블록에 조성되는 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’(조감도)를 10월 분양한다고 25일 밝혔다.

‘풍무역 푸르지오 더 마크’는 지하 2층~지상 29층, 총 1524가구의 대단지 규모로 조성된다. 이곳은 풍무역세권 도시개발사업으로 공급되며 분양가 상한제가 적용돼 주변 시세 대비 경쟁력 있는 분양가 조건을 갖췄다.

풍무역세권 도시개발사업은 김포시 사우동 일대 약 87만3763㎡ 규모로 조성될 대규모 사업으로 공동주택 약 6500가구(주상복합·단독용지 포함)를 비롯해 5478㎡ 규모의 광장, 3만5309㎡의 공원녹지 등 주거·상업·문화 인프라가 유기적으로 조성될 전망이다.

그 중 ‘풍무역 푸르지오 더 마크’는 김포골드라인 풍무역 초역세권 입지로 김포공항, 마곡, 여의도, 광화문 등 서울의 핵심 업무지구로의 출퇴근이 수월하다. 김포한강로, 김포대로, 올림픽대로, 수도권 제1외곽순환고속도로 등 주요 간선도로와 인접해 차량 이동 역시 편리하다. 수도권광역급행철도(GTX)-D 노선 서부권 광역급행철도가 예정돼 있어 서울 접근성이 한층 개선될 전망이다. 단지 인근에는 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 다양한 인프라 시설은 물론 근린공원(예정), 선수공원, 김포장릉 등도 가까이 있다.

‘풍무역 푸르지오 더 마크’는 총 6703가구 규모의 풍무 일대 ‘푸르지오’ 브랜드 시티의 완성 단지로 구현된다. 또한 공공택지 분양가 상한제가 적용돼 합리적인 분양가에 공급돼 수요자들의 청약 접근성이 높다.

평면으로 보면 총 1468가구가 4베이(Bay) 판상형 위주로 구성됐다. 단지의 통경축을 고려해 설계했고 단지 내에 넓은 중앙광장인 ‘시즌 필드’가 조성될 예정이다.

분양 관계자는 “우수한 주거여건은 물론 분양가 상한제 적용으로 합리적인 가격에 푸르지오 브랜드의 대단지 주거 가치를 경험할 수 있는 만큼 실수요자들의 높은 관심이 예상된다”고 전했다. 견본주택은 경기도 김포시 김포대로 일대에 마련된다. 서정은 기자