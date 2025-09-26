‘중국국제산업박람회 2025’ 1.2톤 들고, 와인 잔 사이로 이동 ‘중국제조 2035’ 핵심 로봇 눈길 소재부터 로봇까지 中기술력 과시 3000여기업 참가, 역대최대 규모

‘1200kg 추를 척척 들어올려 5초만에 옮기는 산업용 로봇, 공장라인 제품을 일일이 분별해 바코드 찍는 다관절 로봇팔, 와인잔 6개 사이 아찔하게 오가는 협동로봇, 노인의 약복용을 돕고 대화도 시도하는 휴머노이드(인간형) 로봇까지…’

지난 23일 중국 상하이 국가컨벤션센터(NECC)에서 개막한 ‘중국국제산업박람회(CIIF) 2025’에 등장한 ‘대륙의 로봇들’의 수준은 상상을 뛰어넘었다. 오는 27일까지 5일간의 일정으로 열리는 CIIF에는 전 세계 3000여기업이 참가했다. 독일·일본·미국 등 28개국이 참여하고 업계 관계자 20만명 이상이 방문해 역대 최대 규모를 기록했다.

1999년부터 매년 개최된 CIIF는 올해 27회를 맞았다. 중국 최대 종합 산업박람회로, 기초소재부터 첨단장비, 통합 솔루션까지 산업 공급망 전반의 최신 기술과 제품이 총망라된다. 특히 올해는 ‘중국제조 2035’의 핵심인 로봇이 눈길을 사로잡았다. ‘중국제조 2035은 반도체, 인공지능, 로봇 등 첨단 과학기술 분야의 자립과 핵심기술 내재화를 목표로 한 중국의 새로운 국가 전략이다. 미국의 수출 규제에 대응하고 핵심 기술의 해외 의존도를 낮추기 위해 정부 지원이 집중된다. ▶관련기사 2면

이를 반영하듯 CIIF에는 산업용 로봇, 자동화 로봇, 휴머노이드 로봇 등이 대거 전시돼 중국의 ‘기술굴기’를 과시했다. 전시 규모도 30만㎡로, 세계적인 산업 박람회인 독일의 ‘하노버 메세(Hannover Messe)’의 면적을 뛰어넘었다. ‘서쪽엔 하노버, 동쪽엔 상하이’ 산업박람회라는 말을 실감케 했다. 전시장에서 마주친 방문객도 10명 중 4명은 외국인이었다.

중국 내 산업로봇 점유율 2위인 이스툰(Estun)은 이날 로봇팔 두 개가 위 아래 쟁반에 각각 놓인 6개의 와인잔 사이로 부딪침 없이 움직이는 고정밀 협동 동작을 시연했다. 대략 2cm에 불과한 와인잔들 사이로 로봇팔이 자유롭게 지나가는 모습에 일부 관람객들 사이에서는 탄성이 나왔다.

CIIF에는 스위스·스웨덴의 다국적 글로벌 전력·자동화·디지털화 기업 ABB 그룹부터 일본 글로벌 로봇 자동화 시스템 기업 야스카와 등 글로벌 주요 기업들도 참여했다.

ABB가 선보인 스카라로봇(다관절 로봇) ‘ACOPOS 6D’는 두 로봇팔이 바닥에 놓인 납작한 물체들을 일사불란하게 옮기는 작업을 반복적으로 구현해 냈다. ABB 측 관계자는 “이날 선보인 제품들이 지난 2년 동안 현장 테스트를 통해 안정성을 입증받았다”고 말했다.

중국 기업들은 정부의 대규모 지원 아래 공격적인 로봇 투자와 개발을 이어가고 있다. 기술 특허에서나 로봇 출허량에서 중국이 미국을 압도할 것이라는 전망이 우세하다.

실제 중국 시장감독관리총국에 따르면 지난해 말 기준 중국의 로봇기업은 45만1700개로 집계됐다. 한국 로봇 기업 수가 4521개(2023년 기준, 한국로봇산업진흥원)인 것에 비하면 100배 차이다.

정부의 전폭적인 지원에 힘입어 중국 기업들의 로봇 출하량도 상승세다. 중국 미르데이터에 따르면 올해 2분기 중국 산업용 로봇 출하량은 8만6000대를 넘어 전년 동기 대비 19.9% 증가했다. 상하이=김영철 기자