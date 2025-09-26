‘정유경 남편’ 문성욱 시그나이트 대표, 사장 승진 지마켓 신임 대표에 제임스 장…알리바바 합작 이끈다 ‘실적 부진’ 계열사 대폭 교체…면세점 패션 사업 손본다 ‘80년대생’ 40대 임원 전진 배치…첫 여성 CEO도 발탁

[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계그룹이 26일 정기 임원인사를 단행했다. 지난해 회장으로 승진한 정유경 신세계 회장의 첫 인사에서 8개 계열사 수장이 전격 교체되고 80년대생이 전진 배치됐다. 대폭으로 진행된 이번 인사에서 성과주의에 기반한 쇄신 방향성을 보여줬다는 평가가 나온다.

이번 인사 일정은 지난해(10월 30일)보다 한 달 이상 앞당겨졌다. 추석 연휴와 10월 국정감사 일정을 고려한 조기 인사라는 분석이다. 최근 공정거래위원회가 알리익스프레스 지마켓 기업결합을 조건부 승인한 것도 영향을 끼쳤을 것으로 보인다. 신세계그룹은 “회사가 당면한 과제를 신속하게 실행하고 미래 성장 계획을 한발 앞서 준비하고자 조기 인사를 결정했다”고 전했다.

박주형 신세계백화점 대표와 문성욱 시그나이트 대표가 사장으로 승진했다. 박 대표는 1985년 입사 후 약 40년간 신세계그룹에 몸담은 인사다. 박 대표는 ‘하우스 오브 신세계’, ‘스위트 파크’ 개점 등 신세계백화점의 주요 혁신 과제를 주도해 온 성과를 인정받았다. 문 대표는 정유경 회장의 남편으로, 이번 승진과 함께 신세계라이브쇼핑 대표도 겸직하게 됐다.

지마켓의 신임 대표에는 제임스 장이 내정됐다. 신세계그룹과 알리바바 인터내셔널이 합작한 조인트벤처자회사로서 지마켓을 이끌 전망이다. 제임스 장은 알리바바의 동남아 지역 플랫폼인 라자다를 경영한 이커머스 전문가다. 지난해 7월 정형권 대표를 임명한 지 1년 만에 새 인사를 냈다.

SSG닷컴 새 대표에는 최택원 이마트 영업본부장이 선임됐다. 최 신임대표는 이마트와 SSG닷컴 간 긴밀한 협업 체계를 구축해 신선식품 등 SSG닷컴의 차별화된 경쟁력을 키울 것으로 기대한다고 신세계그룹 측은 전했다.

실적이 부진한 계열사에 대한 인사도 단행됐다. 신임 신세계인터내셔날 대표에는 김덕주 해외패션본부장이 내정됐다. 윌리엄 김 대표가 내년 3월 임기 만료를 앞둔 상태에서 진행된 인사로, 사실상 교체 수순이다.

신세계디에프 신임 대표로는 이석구 신세계라이브쇼핑 대표가 내정됐다. 이 신임 대표는 조선호텔, 스타벅스 대표 등을 역임한 경영인 출신이다. 인천공항 면세점 임대료 조정 협상이 이 신임 대표의 첫 과제로 꼽힌다. 함께 임대료 소송을 진행하던 신라면세점이 본격 철수를 예고한 가운데, 신세계디에프 결정에 관심이 쏠린다. 올해 1, 2분기 연속 영업적자를 기록한 상황에서 더 이상의 임대료 부담은 회사 전체에 무리라는 시각이 다수다.

신세계푸드에는 임형섭 B2B담당이 새 대표로 선임됐다. 임 신임 대표는 신세계푸드의 ‘식품 B2B 전문기업 전환’ 비전을 추진한다.

조선호텔앤리조트 신임 대표에는 최훈학 SSG닷컴 대표가 내정됐다.

젊은 인재의 중용이 눈에 띈다. 1985년생인 제임스 장 지마켓 대표 내정자를 비롯해, 신임 임원으로 선임된 32명 중 14명이 40대다. 전체 임원 중 40대 비율은 16%로 직전 보다 2배 커졌다. 신세계인터내셔날 코스메틱2부문 대표로 내정된 이승민 대표는 1985년생으로, 그룹 최초의 여성 CEO다. 신세계그룹 관계자는 “성과주의를 구현한 새로운 리더십을 토대로 본업 경쟁력 극대화에 매진할 것”이라고 밝혔다.