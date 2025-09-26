5000만원 미만은 연 0.2% 인하 퇴직연금 적립금 50조 달성 기념 신규∙추가입금 고객에 경품 증정

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 다음달 중 개인형퇴직연금(IRP) 수수료를 인하한다고 26일 밝혔다.

비대면으로 개인형 IRP에 가입하고 적립금이 5000만원 이상인 고객의 경우에는 퇴직금에 해당하는 금액에 대해 수수료가 전액 면제될 예정이다. 적립금이 5000만원 미만인 고객은 퇴직금에 해당하는 금액에 대해 수수료가 연 0.2%로 인하될 예정이다.

국민은행은 퇴직연금 적립금 50조원 달성을 기념해 10월 말까지 개인형IRP 고객을 대상으로 경품 증정 이벤트도 연다.

개인형 IRP 신규 고객의 경우 ▷비대면 신규 가입 ▷30만원 이상 납입 ▷디폴트옵션 등록 ▷이벤트 응모 조건을 모두 충족할 때 납입 금액에 따라 최대 스타벅스 아메리카노 쿠폰 2매가 제공된다.

개인형 IRP 추가입금 고객은 ▷50만원 이상 입금 및 이벤트 대상상품 매수 ▷디폴트옵션 등록 ▷이벤트 응모 조건 충족 시 신세계상품권 1만원권 또는 스타벅스 E카드 1만원권 중 하나를 선택할 수 있다. 300만원 이상 입금 및 이벤트 대상상품을 매수한 고객은 신세계상품권 2만원권 또는 스타벅스 E카드 2만원권 중에서 선택할 수 있다. 이벤트 대상상품은 타깃데이트펀드(TDF) 전체와 디폴트옵션 포트폴리오 상품(안정형 제외)이다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객의 든든한 노후 동반자이자 자산관리 파트너로서 차별화된 퇴직연금 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.