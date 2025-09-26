[헤럴드경제=최원혁 기자] 확성기 모양의 응원봉을 두고 그룹 ‘더보이즈’와 걸밴드 ‘QWER’ 측의 갈등이 격화된 가운데 양 소속사가 합의 조정에 나섰으나 결국 불발됐다.

더보이즈 소속사 원헌드레드는 25일 “최근 더보이즈 공식 응원봉과 QWER 응원봉의 디자인 유사성으로 인해 팬 여러분께서 겪은 혼란과 불편에 깊이 공감한다”고 했다.

원헌드레드는 “해당 사안을 인지한 이후 QWER 측과 논의를 이어오며 디자인 변경 등을 요청했으나 최종적인 결론에 이르지 못했다”고 밝혔다.

그러면서 “논란에 보다 빠르게 대응하지 못한 점 깊이 사과드리며 당사는 향후에도 이 같은 일이 재발하지 않도록 모든 법적 절차를 포함해 유관 기관들과 연대하여 강력히 대응해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

이에 QWER 소속사 쓰리오이코퍼레이션·프리즘필터는 같은 날 “해당 사안과 관련해 원헌드레드 측과 원만한 협의와 대화를 이어가던 중 갑작스럽게 상대 측이 법적대응을 밝힌 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 했다.

그러면서 “QWER 공식 응원봉은 디자인적으로나 저작권상 어떠한 문제도 없다”며 “당사는 본 응원봉과 관련해 변호사와 법리 검토 관련 저작권 문제에 대한 유권 해석을 수차례 진행 받았으며 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다는 사실을 확인했다”고 밝혔다.

두 그룹의 팬덤 간 신경전은 QWER이 최근 첫 월드투어를 앞두고 응원봉을 내놓으면서 시작됐다.

해당 응원봉이 더보이즈가 지난 2021년 출시한 응원봉 모양과 비슷하다는 지적이 더보이즈 팬덤 ‘더비’ 사이에서 나왔다. 이들은 더보이즈 응원봉이 디자인권 등록을 마쳤다며 QWER 응원봉에 대해 ‘디자인 표절’을 주장했다.

반면 QWER의 팬덤 ‘바위게’는 확성기는 누구나 떠올릴 수 있는 디자인이라며 특정 팀이 고유성을 가져갈 수 없다는 디자인이라고 반박하고 있다.

이 가운데 팬덤들이 상대 팀 멤버들의 과거 전력 등을 들춰 비하하는 등의 행위가 이어졌다. 결국 QWER 측은 악성 게시글에 대해 형사 고소를 진행했다.