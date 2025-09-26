- 서울 접근성 높여주는 광역 교통망 호재 잇따르는 ‘푸르지오 스타셀라49’

- 돔구장 스타필드 청라, 서울아산청라병원, 하나금융타운 등 대형 개발호재 풍부

‘푸르지오 스타셀라49’가 교통 호재의 정점을 누리고 있다. 지하철 7호선 청라국제도시 연장, 공항철도•서울 지하철 9호선 직결 계획, GTX 노선 추진, 경인고속도로 지하화, 제3연륙교 개통 등 굵직한 광역 교통망이 현실화되면서, 단지의 입지적 가치와 미래 프리미엄이 한층 더 높아지고 있는 것이다.

공사중인 서울 지하철 7호선 청라국제도시역 연장 사업이 완료되면, ‘푸르지오 스타셀라49’ 입주민들은 도보권에 위치한 돔구장역(신설역, 가칭) 및 청라국제도시역을 통해 강남권을 환승 없이 한 번에 오갈 수 있게 된다. 이는 출퇴근 편의를 넘어 강남과 직결된 노선이 가진 상징적 프리미엄까지 확보하게 된다. 뿐만 아니라 청라국제도시역은 공항철도•서울 지하철 9호선 직결 계획으로 여의도 접근성까지 더욱 좋아질 전망이며, 광역급행철도(GTX)-D·E 노선도 추진 중이다. 사업이 확정되면 사실상 서울 전역이 ‘푸르지오 스타셀라49’의 생활권에 들어오게 된다.

지난 1월 예비타당성 조사를 통과한 경인고속도로 지하화 사업도 주목된다. 인천 서구 청라동과 서울 양천구 신월동을 잇는 15.3㎞ 구간을 지하화하는 사업으로, 완공 시 청라~여의도 이동 시간이 약 40분에서 23분으로 줄어들 전망이다. 여기에 지난 12일 마지막 상판을 연결해 온전한 교량의 모습을 갖춘 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 제3연륙교가 남은 공사를 거쳐 오는 12월 개통할 예정이다.

교통망뿐 아니라 생활 인프라와 대형 개발호재도 풍부해 ‘푸르지오 스타셀라49’의 미래 가치는 더욱 공고해지고 있다. 단지 바로 앞에 돔구장을 품은 ‘스타필드 청라’가 들어서 세계적 수준의 쇼핑·문화·레저 시설을 걸어서 누릴 수 있다. 또 약 800병상 규모의 서울아산청라병원, 하나금융그룹 본사 이전이 예정된 하나금융타운 등 굵직한 개발사업이 이어지며 안정적 수요와 자산가치 상승을 이끌고 있다.

코스트코 청라, 달튼 외국인 학교, 베어즈베스트청라GC, 공촌유수지체육시설, 정서진광장 등 풍부한 생활 인프라도 갖췄다.

‘푸르지오 스타셀라49’는 상품성에서도 차별화됐다. 해당 단지는 서해 바다와 베어즈베스트청라 GC의 페어웨이 등 오션뷰, 필드뷰, 시티뷰를 모두 아우르는 우수한 조망권(일부호실)을 갖췄다. 특히, 거실 2면 개방형으로 설계돼 채광과 개방감이 뛰어나고, 실내에서도 탁 트인 외부 풍경을 즐길 수 있도록 조망이 극대화된 점이 장점으로 꼽힌다.

단지 전체가 남향 위주로 배치돼 있고, 주차 공간은 호실 당 1.9대로 넉넉하고 지하 주차장 내에는 호실별 창고를 제공한다. 또한, 최근 고급 주거시설에서 인기를 끌고 있는 조식서비스를 제공하며, 고품격 커뮤니티, 고품질 마감재도 적용될 예정이다. 또한, 현관 창고, 넓은 드레스룸, 팬트리, 카운터형 세면대가 전 타입에 적용된다.

‘푸르지오 스타셀라49’는 인천 서구 청라국제도시 인근에 위치하며, 지하 5층~지상 49층, 2개동, 총 522실 규모로 구성된다. 전용면적별로는 △114㎡ 174실 △118㎡ 174실 △119㎡ 174실이다.

현재 미계약분에 한해 선착순 동·호지정 계약을 진행 중이다. 계약 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%이며, 계약금 1차 500만원 정액제를 실시한다. 중도금 무이자 혜택도 적용돼 수요자들의 초기 자금 부담이 적은 것이 특징이다.

분양사업장(오피스텔 전시관)은 인천광역시 서구 청라동 일원에 위치해 있고, 입주 예정 시기는 2027년 12월이다.