“단체 관광객 대응에 만반의 준비”

[헤럴드경제=신현주 기자] 신라면세점이 중국 단체 관광객 무비자 입국 허용 첫 날에 방한하는 대형 크루즈 단체 관광객을 유치하는 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

오는 29일 인천항에 첫 기항하는 대형 크루즈인 중국 선사 톈진동방국제크루즈의 7만7000톤급 ‘드림호’ 승선객들이 신라면세점 서울점을 찾는다.

신라면세점은 서울점을 방문하는 드림호 단체 관광객들에게 꽃다발을 증정하는 환영행사를 진행할 예정이다.

이와 함께 사은품과 함께 중국인에게 인기있는 화장품 브랜드 최대 60% 할인하는 등 프로모션을 진행한다. 또 멤버십 골드 등급의 혜택을 누릴 수 있는 골드 패스를 제공한다.

신라면세점 관계자는 “이번 방문을 시작으로 많은 단체 관광객 분들이 방문할 것으로 기대된다”면서 “쇼핑 환경을 재정비하고 마케팅 활동을 강화하는 등 만반의 준비를 해 나가겠다”고 말했다.

한편, 신라면세점은 중국 현지 사무소 및 여행사들과의 협업을 통해 중국 단체 관광객 유치를 활성화하고 있다. 단체 관광객 고객을 위해 보이드(VOID) LED 대형 전광판 환영행사 및 골드 패스 등 환영 선물 제공하고 있으며, K-팝 팬미팅 등의 대형 단체고객 유치에도 적극적인 마케팅 활동을 진행하고 있다.