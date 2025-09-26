“미국 내 의사 4명중 1명은 해외 의대 출신…의료 공급망 역할”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 의료계가 전문직 비자인 H-1B 비자의 인상된 수수료 10만달러(약 1억4000만원) 부과 대상에서 의사들은 제외해달라고 25일(현지시간) 요청했다.

미국의사협회(AMA)를 비롯한 미국 내 53개 주요 의학 학회는 이날 크리스티 놈 국토안보부 장관에게 공개서한을 보내 의사, 전공의, 전임의들은 H-1B 비자 수수료 대상에서 제외해달라고 요구했다.

이 단체들은 서한에서 미국에서 활동하는 의사 4명 중 1명은 해외 의대 졸업생이라며, 이들이 의료 공백을 메우는 데 오랫동안 중요한 역할을 해왔다고 전했다. 또 2021년 기준 외국에서 훈련받은 의사의 약 64%가 미국 내 의료 서비스 혹은 의료 인력 부족 지역에서 활동했다며 의료 공백을 메우는데 해외에서 온 의료 인력이 필수라는 점을 강조했다.

AMA 등 단체는 2036년까지 미국 내 의사가 최대 8만6000명이 부족할 것으로 예상되는 상황에서, 갑자기 100배나 오른 새 비자 수수료는 의료 접근성을 악화시키고 환자 대기 시간을 늘릴 것이라고 우려했다.

그러면서 “H-1B 의사의 미국 입국을 국가 이익에 부합하는 것으로 명확히 고려하고, 신규 신청 수수료를 면제해 H-1B 의사들이 계속해서 미국 환자들에게 의료 서비스를 제공하는 공급망 역할을 할 수 있도록 해달라”고 당부했다.

흔히 전문직 비자로 불리는 H-1B 프로그램은 미 고용주들이 과학·기술·공학·수학(STEM) 등 전문 분야에서 외국 인력을 고용할 수 있도록 하는 제도다. 미 의료계에서는 이 비자가 외국 의대 졸업생이나 수련 의사를 채용하는 데 쓰였다.