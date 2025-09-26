[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 민선 8기의 공약사업인 생활민원 기동처리반 ‘출동! 덕이대장’이 지난 2023년 5월부터 2025년 8월까지 2년 3개월 간 2717건의 생활 불편 사항을 처리한 것으로 나타났다.

26일 영덕군에 따르면 이 사업은 기초생활수급자, 차상위계층, 중증 장애인, 65세 이상 독거노인, 70세 이상 노인가구 등 경제적 부담이나 신체적 제약으로 인해 전등 교체, 방충망 수리 등의 생활 불편을 해결하기 어려운 가정을 직접 찾아 즉시 해결하는 현장형 민원 행정서비스다.

그동안 기동처리반은 △전등·콘센트 교체 816건 △수도·수전 교체 637건 △소규모 수리 433건 △기타 민원 831건 등 군민의 일상에서 발생하는 크고 작은 불편 사항을 해결했다.

특히 지난 7월에는 경북산불로 임시주택에 머무는 이재민들의 생활민원을 지원하고 ICT 기반 어르신 돌봄서비스와 연계해 취약계층 어르신에게 맞춤형 민원 서비스를 제공했다.

영덕군은 최근 명절 연휴 홀로 계시는 어르신들이 많다는 것을 고려해 오는 추석 연휴인 다음달 3일부터 9일까지 7일간 ‘출동! 덕이대장’을 정상적으로 운영키로 했다.

또 사회취약계층과 산불 피해 이재민들을 대상으로 지역내 9개 읍·면 204개 리 전역에서 생활민원을 지속적으로 처리해 군민 불편을 최소화할 계획이다.

김광열 영덕군수는 “‘출동! 덕이대장’을 적극 운영해 안정적인 삶에 공백이 없도록 하겠다”며 “체감형 생활민원 서비스를 강화하고 도움이 필요한 분들께 실질적인 지원이 닿을 수 있도록 서비스의 현장성을 지켜 나가겠다”고 말했다.