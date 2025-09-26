골목상권과 함께하는 가을 축제… 플리마켓·체험·공연·이벤트 풍성 9월 27일 겸재한신길 골목형상점가 및 한신공원 일대서 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 9월 27일 겸재한신길 골목형상점가(겸재로3길 일대)와 한신공원에서 ‘겸재한신길 다 같이 놀장(場)’ 축제를 개최한다.

이번 행사는 지난 2024년 10월 ‘골목형상점가’로 지정된 겸재한신길 골목형상점가를 널리 알리고, 활성화를 위해 마련된 첫 번째 축제다.

특히 지역 상인과 주민이 함께 기획하고 참여하는 주민 주도형 축제로, 이웃 간 소통과 지역공동체의 유대를 강화하고, 주민들이 지역 상권에 더욱 관심을 갖고 참여할 수 있는 계기가 될 것으로 보인다.

행사는 낮 12시부터 오후 6시까지 진행되며, 중랑구 소상공인 9개 팀이 참여해 수공예품, 잡화 등 다양한 상품을 선보이는 벼룩시장(플리마켓)이 운영된다. 골목 곳곳에는 무료 체험 부스도 설치돼, 아이부터 어른까지 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램이 진행될 예정이다.

오후 2시부터는 ‘중랑 아티스트’ 4개 팀이 참여하는 버스킹 공연과 레크리에이션이 열려, 현장의 분위기를 더욱 풍성하게 채운다. 또한 축제의 묘미인 스탬프 투어 이벤트도 함께 운영되며, 참가자들은 스탬프를 완성하면 겸재한신길 상점가 할인권 및 굿즈를 증정받을 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 축제가 겸재한신길 골목형상점가를 지역주민들에게 널리 알리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 경제에 활력을 불어넣고 골목형상점가 상권 활성화를 위하여 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.