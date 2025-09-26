10월 28일 강동아트센터에서 대입 개편 전문가 초빙 특강 개최…대입제도 완전분석과 맞춤 고교 선택 전략 대공개...9월 30일 10시부터 교육 포털 ‘강동미래온(ON)’에서 신청 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(구청장 이수희)는 오는 10월 28일 강동아트센터 대극장 한강에서 열리는 ‘고교선택의 핵심! 2028~2029 대입개편전략 끝장설명회’ 참가 신청을 9월 30일 오전 10시부터 접수한다.

이번 설명회는 2028학년도 대입제도 개편을 앞두고, 변화하는 교육 환경 속에서 학생과 학부모가 고교 선택과 진로 설계를 미리 준비할 수 있도록 마련됐다.

특히, 교육부 2028 대입개편 자문회의 교사위원 출신의 진학 전문가 안성환 강사(현 한국소셜벤처협회 교육이사, 전 대진고 교사)가 강연자로 나서 대입 개편의 핵심 내용을 소개, 학생과 학부모가 자신에게 맞는 고교 선택 전략을 이해하고 활용할 수 있도록 맞춤형 정보를 제공할 예정이다. 특강 후에는 현장 질의응답 시간도 준비된다.

설명회 참가를 원하는 학생과 학부모는 9월 30일 오전 10시부터 교육포털 ‘강동미래온(ON)’ 회원가입 후 신청하면 된다. 자세한 사항은 강동구청 교육지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

이수희 강동구청장은 “막막하고 불확실한 입시 환경 속에서 이번 설명회가 학부모와 학생들에게 실질적인 도움을 줄 수 있을 것”이라며 “대입 제도 변화를 정확히 이해하고 자녀의 미래를 차분히 준비하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.