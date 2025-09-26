사회적경제기업 및 예비·초기 창업가 모집...10월 2일까지 접수, 창업 공간 및 성장지원 프로그램 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지속 가능한 사회적경제 기반을 마련하고 지역경제의 선순환을 이끄는 핵심 거점인 ‘은평구 사회적경제허브센터’의 입주기업을 모집한다

사회적경제허브센터는 관내 사회적경제기업과 예비 창업가들이 성장할 수 있도록 다양한 인큐베이팅과 역량 강화 프로그램을 운영하며, 지속 가능한 사회적경제 생태계를 조성하는 허브 역할을 하고 있다.

센터는 사회적경제기업, 예비 창업가 또는 초기 창업가를 10월 2일까지 모집한다.

모집 규모는 ▲공용형 4인실 1석 ▲개방형 4석이다. 신청은 최대 2석까지 가능하며, 입주일은 11월 1일부터다.

선정된 입주기업은 공간 사용료가 무료이며, 공공요금만 부담하면 된다. 입주 기간은 1년 단위 심사를 거쳐 최대 3년까지 가능하다. 사무 공간 외에도 교육장과 미팅룸을 이용할 수 있고, 다양한 성장지원 프로그램과 지원사업, 활발한 네트워킹 활동에 참여할 수 있다.

모집 공고는 은평구청 누리집 또는 은평구 사회적경제허브센터 누리집에서 확인할 수 있다. 신청은 이메일로 신청서를 제출하면 된다.

자세한 사항은 은평구 사회적경제허브센터 전화로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “혁신적이고 잠재력 있는 사회적경제기업과 창업팀이 허브센터에 합류해 지역사회와 함께 새로운 변화를 만들어가길 기대한다”며 “은평구는 이들의 성장을 충실히 지원하겠다”고 말했다.